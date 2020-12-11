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Какие выплаты и льготы прекращается с 1 января 2021 года в России

16:20 11.12.2020 Фото: pxhere
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Родителям, желающим получить детские пособия на ребенка в возрасте от трех до семи лет, необходимо успеть обратиться с соответствующими заявлениями до конца уходящего года.

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С 1 декабря у россиян появилась возможность выяснять, какие льготы или пособия полагаются им по закону

В связи с пандемией коронавирусной инфекции в течение уходящего года российская власть систематически вводила различные льготы для населения. Однако, важно понимать, что почти все они позиционировались как временные.

С 1 декабря у россиян появилась возможность выяснять, какие льготы или пособия полагаются им по закону. Сделать это можно на сайте «Госуслуги»: вы найдете там все меры господдержки. Таким образом правительство решило актуальную проблему, когда наши соотечественники были элементарно не в курсе, на что им можно рассчитывать.

С 1 января прекращается действие ряда льгот: что именно изменится

До конца уходящего года истечет срок действия порядка регистрации безработных лиц, ранее объявленного временным. Кроме того, со следующего года уже нельзя будет в дистанционном режиме обращаться к специалистам центров занятости.

К завершению близится также период, на протяжении которого выплаты по больничным за полный календарный месяц должны были быть ниже уровня МРОТ.

Истечет скоро и срок действия порядка, в рамках которого российскую семью могли признать нуждающейся, а того или иного гражданина — малоимущим.

Пособия на детей

Родителям, желающим получить детские пособия на ребенка в возрасте от трех до семи лет, необходимо успеть обратиться с соответствующими заявлениями до конца уходящего года.

Если ребенок достиг нужного возраста по состоянию на 1 января 2020-го, деньги выплатят семье за весь уходящий год.

Что нужно успеть сделать в декабре в связи с прекращением действия ряда льгот с 1 января 2021 года?

До конца уходящего года всем неплательщикам убедительно рекомендуют погасить имеющиеся у них задолженности. Дело в том, что скоро истечет срок, на который российская власть приостановила ранее взыскания штрафов и пени за просроченную оплаты коммунальных услуг. Россияне, которые не закроют свои долги сейчас, впоследствии элементарно переплатят, предупредили соотечественников представители сферы ЖКХ.

Истечет также и срок действия некоторых послаблений, введенных ранее для заемщиков. Задуматься об этом уже сейчас следовало бы россиянам, которые столкнулись с падением своих доходов либо заболели коронавирусом.

В Центральном банке России ранее советовали реструктурировать кредиты и отказаться от начисления штрафов за просрочки. Между тем, кредиторы уже скоро снова будут вправе озвучивать свои требования в их полном объеме.

Все прежние полномочия судебных приставов вернутся к ним с начала наступающего года. Процедуры взыскания с граждан долгов они будут осуществлять уже в полном объеме. Напомним, ранее аресты, изъятия и продажа имеющегося у должников имущества была под запретом. Все долги лучше закрыть таким образом до конца года.

Источник: Пронедра

2020 льготы пособия прекращают действие
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