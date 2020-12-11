Весенние каникулы 2021: будет ли сокращение каникул в апреле?

Следует учитывать, что для смещения периода отдыха (а он может разниться с определенным графиком всего на 2-3 дня), должна быть весомая причина. Например, этого должна требовать специфика образовательного процесса.

Вернутся учащиеся за школьные парты уже 11 апреля

Весенние каникулы в 2021 году у школьников, которые долгое время провели на вынужденном внеплановом отдыхе, могут быть сокращены, чтобы наверстать упущенную программу. Тем не менее, у данной инициативы есть, как сторонники, так и противники. В целом же, пока, согласно рекомендациям Минпросвещения РФ, каких-либо изменений в ранее оговоренные графики не было внесено.

Когда запланированы весенние каникулы в российских школах

В России все чаще стали говорить о вынужденной отмене или же сокращении периода весенних каникул. Как правило, это связывают с тем, что учащиеся и без того слишком много времени провели дома из-за вспышки Covid-19. Таким образом, предполагается, что за счет весенних каникул эту временную разницу могут компенсировать.

Каких-либо официальных сообщений профильного ведомства по данному вопросу пока не было. Таким образом, учащиеся должны будут отправиться отдыхать своевременно.

Известно, что весенние каникулы у детей, обучающихся по четвертям, запланированы на период с 22 по 28 марта 2021 года. Что же касается тех школ, которые работают по триместровой системе, то там дети пойдут отдыхать 5 апреля. Вернутся учащиеся за школьные парты уже 11 апреля.

Смещение графика школьных каникул на усмотрение учебных учреждений

На усмотрение администраций школ и только по согласованию с педагогическим комитетом, а также членами родительского комитета, учебные учреждения наделены правом отступать от принятого Минпросвещением графика. Дело в том, что он носит рекомендательный характер.

В то же время, следует учитывать, что для смещения периода отдыха (а он может разниться с определенным графиком всего на 2-3 дня), должна быть весомая причина. Например, этого должна требовать специфика образовательного процесса.

В совокупности же период отдыха детей не должен отличаться от того, который утвержден специалистами Министерства просвещения РФ.

Чиновники о перспективе сокращения периода весенних каникул в 2021 году

Что же касается мнения некоторых российских чиновников по повод возможного сокращения периода весенних каникул для учащихся российских школ, то они довольно негативно высказываются по данному вопросу. Так, например, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов склонен считать, что это повлечет за собой чрезмерную нагрузку на учащихся.

«Исхожу из того, что сокращать школьные каникулы нельзя. Если дети не будут нормально отдыхать, это неизбежно скажется на их здоровье и иммунитете. В результате получим новые эпидемии среди школьников в следующем учебном году и падение успеваемости», — подчеркнул лидер «Справедливой России».

Спикер также добавил, что те учебные учреждения, которые по разного рода причинам не успевают освоить учебную программу, и все же решат продлить учебный процесс за счет весенних каникул, в конечном итоге должны будут продлить время отдыха обучающихся за счет другого времени.

Отдельно отмечается, что при принятии данного решения следует также учитывать и время отдыха и загруженности педагогов. В целом же, в данной ситуации чиновник порекомендовал более продуктивно и эффективно выстраивать процесс обучения.

Источник: 1rre.ru