11.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Снег завалит город: погода на 11 декабря в Бердске

06:30 11.12.2020 Фото: pixabay
0

Ночью и утром в отдельных районах изморозь.

% name% title
Ночью и утром в отдельных районах изморозь.

Метеорологическая обстановка: переменная облачность, местами небольшой снег, поземок, ночью по востоку местами умеренный снег. Ночью и утром в отдельных районах изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный ночью 8-13 м/с, местами порывы до 20 м/с, днем 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -11, -16 °С, местами до -24 °С, днем -10, -15 °С.

погода прогноз
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как дела?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

«СтройРегионСервис»: качество на года
08:33 11-12-2020
«СтройРегионСервис»: качество на года
Коронавирус, Хабиб, Among Us: назвал самые популярные поисковые запросы 2020 года Google
08:30 11-12-2020
Коронавирус, Хабиб, Among Us: назвал самые популярные поисковые запросы 2020 года Google
Зеленая зона. Оказалась в тройке лидеров по объему нового леса Новосибирская область
08:30 11-12-2020
Зеленая зона. Оказалась в тройке лидеров по объему нового леса Новосибирская область
Сойкин день: Что нужно делать 11 декабря, чтобы узнать свое будущее
08:20 11-12-2020
Сойкин день: Что нужно делать 11 декабря, чтобы узнать свое будущее
Названы настройки-невидимки, которые разряжают ваш смартфон
08:15 11-12-2020
Названы настройки-невидимки, которые разряжают ваш смартфон
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 11 декабря 2020 года для всех знаков зодиака
08:10 11-12-2020
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 11 декабря 2020 года для всех знаков зодиака
Подвела озвучка Ивлеевой: Ролик Cyberpunk 2077 установил рекорд по дизлайкам
08:00 11-12-2020
Подвела озвучка Ивлеевой: Ролик Cyberpunk 2077 установил рекорд по дизлайкам
Какой церковный праздник сегодня? Кому нужно помолиться 11 декабря 2020 года
07:50 11-12-2020
Какой церковный праздник сегодня? Кому нужно помолиться 11 декабря 2020 года
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 11 декабря 2020 в России и мире
07:40 11-12-2020
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 11 декабря 2020 в России и мире
Ханука 2020: Традиции и душевные поздравления в светлый день 11 декабря
07:20 11-12-2020
Ханука 2020: Традиции и душевные поздравления в светлый день 11 декабря