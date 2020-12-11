Снег завалит город: погода на 11 декабря в Бердске

Ночью и утром в отдельных районах изморозь.

Метеорологическая обстановка: переменная облачность, местами небольшой снег, поземок, ночью по востоку местами умеренный снег. Ночью и утром в отдельных районах изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный ночью 8-13 м/с, местами порывы до 20 м/с, днем 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -11, -16 °С, местами до -24 °С, днем -10, -15 °С.