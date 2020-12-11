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"Вирус в бороду - пневмония в ребро": Коронавирус обогатил русский язык новыми пословицами

09:14 11.12.2020 Фото: pixabay
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Популярным в сети стал новый анекдот: если школы надолго закроют, то родители найдут вакцину от коронавируса раньше ученых.

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Популярным в сети стал новый анекдот: если школы надолго закроют, то родители найдут вакцину от коронавируса раньше ученых.
Знатоки русского языка отмечают, что 2020 год оказался плодовитым не только на новые слова, вызванные пандемией, но и на анекдоты, крылатые выражения и пословицы. Например, "не пеняй на вирус, коли ДНК крива".

Лингвисты Челябинского университета под руководством профессора кафедры теоретического и прикладного языкознания Елены Головановой провели исследование ковидного лексикона, сообщает Рамблер. Они выяснили, что активно пополняться он начал весной, во время самоизоляции. Ученые назвали такие народные неологизмы, как "карантини" - посиделки с выпивкой на карантине, "карантинки" - шуточные послания друзьям. А когда школьники стали учиться дома, у них начались "карантикулы".

Русисты заметили, что многие пословицы и поговорки трансформировались в соответствии с ситуацией.

Итак, "Вирус в бороду - пневмония в ребро", "Корона что дышло - куда чихнешь, туда и вышла", "Не так страшен ковид, как его малюют", "Ковид гриппа не слаще", "Не пеняй на вирус, коли ДНК крива", - примеры самых ярких переделок фольклора.

Популярным в сети стал новый анекдот: если школы надолго закроют, то родители найдут вакцину от коронавируса раньше ученых.

Справка "РГ"

Ранее эксперты Государственного института русского языка имени Пушкина назвали главные слова русского языка в 2020 году. Самыми распространёнными на фоне пандемии и поправок в Конституцию России в уходящем году оказались слова "самоизоляция" и "обнуление".

коронавирус пандемия пословицы русский язык
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