Подвела озвучка Ивлеевой: Ролик Cyberpunk 2077 установил рекорд по дизлайкам

В комментариях же под видео начали отмечаться и упражняться в остроумии не только простые пользователи, но и блогеры с сотнями тысяч подписчиков.

Cyberpunk 2077

Недовольство игроков русской озвучкой игры Cyberpunk 2077, в которой приняли участие Анастасия Ивлеева, Элджей и другие знаменитости, продолжает нарастать.

Менее чем за сутки количество дизлайков под видео с голосами Найт-сити перевалило через отметку в 20 тысяч - при 23 тысячах положительных оценок и 499 тысячах просмотров.

Для YouTube-канала Cyberpunk 2077 это рекордный показатель. До этого такое нехорошее достижение с 11 тысячами "пальцев вниз" принадлежало геймплейному ролику 2018 года, но там за два года "набежало" почти 22 миллиона просмотров и 655 тысяч лайков.

В комментариях же под видео начали отмечаться и упражняться в остроумии не только простые пользователи, но и блогеры с сотнями тысяч подписчиков. "Разве киберпанк не 18+? Как аудитория этих людей сможет насладиться их голосами?", "Пригласите озвучивать меня! Выйдет так же паршиво, как и у них, но мой гонорар будет ниже", - написали netstalkers и Zevik.

Другие же советуют не ограничиваться в локализации только озвучкой: "Замените ещё, плиз, лицо Киану на лицо Епифанцева, чтобы погрузиться полностью".