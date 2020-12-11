Сегодня именины: 11 декабря отмечается 23 именин по церковному календарю

|Алексей
|от древнегреческого имени Алексиос - «защитник»
|Андрей
|от древнегреческого имени Андреас, происходящее от андрос - «мужчина», «человек»; также существует перевод «мужественный», «смелый», «отважный»
|Василий
|от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»
|Григорий
|от древнегреческого григорео - «бодрствовать», «быть бдительным», «не спящий»
|Даниил
|от древнееврейского имени Данийель - «Бог мой судья»
|Иван
|от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
|Константин
|от латинского слова constans - «постоянный», «стойкий»
|Николай
|от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
|Павел
|от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»
|Петр
|от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
|Рафаэль
|от древнееврейского имени Рефаэль - «Бог исцелил»
|Серафим
|от позднелатинского имени Seraphinus, происходящее от древнееврейского срафим - «огненный»
|Сергей
|от римского родового имени Sergius - «знатный», «высокий»
|Степан
|от древнегреческого имени Стефанос - «венок, венец», «корона»
|Теодор
|в переводе с латинского - «дар Божий», «посланник Бога»
|Тимофей
|от греческого имени Тимотеос - «почитающий Бога»
|Федор
|современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - «дарованный Богом», «Божий дар»
|Фома
|от имени Томас, происходящее от древнееврейского теом - «близнец»
|Харитон
|от древнегреческого имени Харитон, происходящее от харис - «красота», «благодать», «радость», «милость»
|Ян
|польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»