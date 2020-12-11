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Сегодня именины: 11 декабря отмечается 23 именин по церковному календарю

07:10 11.12.2020 Фото: Pixabay
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По церковному православному календарю сегодня, 11 декабря, 23 имени празднуют день Ангела.

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Список именин поможет в выборе имени для мальчика или девочки, рожденных в этот день

Мужчины

Алексей от древнегреческого имени Алексиос - «защитник»
Андрей от древнегреческого имени Андреас, происходящее от андрос - «мужчина», «человек»; также существует перевод «мужественный», «смелый», «отважный»
Василий от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»
Григорий от древнегреческого григорео - «бодрствовать», «быть бдительным», «не спящий»
Даниил от древнееврейского имени Данийель - «Бог мой судья»
Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
Константин от латинского слова constans - «постоянный», «стойкий»
Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
Павел от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»
Петр от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
Рафаэль от древнееврейского имени Рефаэль - «Бог исцелил»
Серафим от позднелатинского имени Seraphinus, происходящее от древнееврейского срафим - «огненный»
Сергей от римского родового имени Sergius - «знатный», «высокий»
Степан от древнегреческого имени Стефанос - «венок, венец», «корона»
Теодор в переводе с латинского - «дар Божий», «посланник Бога»
Тимофей от греческого имени Тимотеос - «почитающий Бога»
Федор современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - «дарованный Богом», «Божий дар»
Фома от имени Томас, происходящее от древнееврейского теом - «близнец»
Харитон от древнегреческого имени Харитон, происходящее от харис - «красота», «благодать», «радость», «милость»
Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»

Женщины

Анисия женская форма от Анисий, происходящего от древнегреческого имени Анюсиос (от латинского анюсис) - «исполнение», «завершение»
Анна от древнееврейского имени Ханна - «милость», «благодать», «сила», «храбрость»
Прасковья от древнегреческого имени Параскеве - «ожидание», «приготовление», «канун субботнего праздника (пятница)»
день ангела именинники именины
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