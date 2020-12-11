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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 11 декабря 2020 в России и мире

07:40 11.12.2020 Фото: Википедия
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Список праздников России и мира 11 декабря 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

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Праздник свечей - Ханука - отмечается 11 декабря 2020 года иудеями

• День памяти русских солдат, погибших в Чечне
• День Андреевского флага
• День северного сияния в холодильнике

• Международный день гор (International Mountain Day)
• Международный день танго (International Tango Day)
• Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой
• День памяти священномученика митрополита Серафима
• День памяти крымчаков и евреев Крыма - жертв нацизма
• Праздник свечей (Ханука) - Израиль
• День рождественского свитера (Christmas Jumper Day) - Великобритания
• День продавца (National Salesperson Day) - США
• День колец из лапши (National Noodle Ring Day) - США
• День основания Союза курдских женщин - Ирак
• Фестиваль «Эскаляд» (L`Escalade) - Швейцария
• День духовных практик «Утпанна Экадаши» (Utpanna Ekadashi) - Индия
• День султана Селангора - Малайзия
• День республики - Буркина-Фасо
• День Четвёртой республики (Fourth Republic Day) - Мадагаскар
• День провинции Пампанга - Филиппины
• День государственности штата Индиана (Indiana Statehood Day) - США
• Именины у Василия, Григория, Анны, Николая, Андрея
• Сойкин день (Степаны Зимние)

Важные даты

1618 между Речью Посполитой и Русским царством подписано Деулинское перемирие завершившее Русско-польскую войну.
1659 после осады столицы, Новая Курляндия сдалась силам Республики Соединённых Провинций.
1699 Пётр I учредил Андреевский флаг в качестве официального флага Российского военного флота.
1802 Издан указ об организации постоянной пожарной команды в Санкт-Петербурге.

1946 при ООН организован ЮНИСЕФ.
1994 российские войска вступили на территорию Чечни. Начало Первой Чеченской войны. Неофициально отмечается как День памяти русских солдат, погибших в Чечне.
1999 в Москве открыта станция метро «Дубровка».
2000 в США началась регулярная эксплуатация высокоскоростных поездов «Acela Express».
2008 в честь 90-летия Александра Солженицына открыт его официальный сайт.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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