Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 11 декабря 2020 в России и мире

Список праздников России и мира 11 декабря 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

Праздник свечей - Ханука - отмечается 11 декабря 2020 года иудеями

• День памяти русских солдат, погибших в Чечне

• День Андреевского флага

• День северного сияния в холодильнике



• Международный день гор (International Mountain Day)• Международный день танго (International Tango Day)• Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой• День памяти священномученика митрополита Серафима• День памяти крымчаков и евреев Крыма - жертв нацизма• Праздник свечей (Ханука) - Израиль• День рождественского свитера (Christmas Jumper Day) - Великобритания• День продавца (National Salesperson Day) - США• День колец из лапши (National Noodle Ring Day) - США• День основания Союза курдских женщин - Ирак• Фестиваль «Эскаляд» (L`Escalade) - Швейцария• День духовных практик «Утпанна Экадаши» (Utpanna Ekadashi) - Индия• День султана Селангора - Малайзия• День республики - Буркина-Фасо• День Четвёртой республики (Fourth Republic Day) - Мадагаскар• День провинции Пампанга - Филиппины• День государственности штата Индиана (Indiana Statehood Day) - США• Именины у Василия, Григория, Анны, Николая, Андрея• Сойкин день (Степаны Зимние)

Важные даты

1618 между Речью Посполитой и Русским царством подписано Деулинское перемирие завершившее Русско-польскую войну.

1659 после осады столицы, Новая Курляндия сдалась силам Республики Соединённых Провинций.

1699 Пётр I учредил Андреевский флаг в качестве официального флага Российского военного флота.

1802 Издан указ об организации постоянной пожарной команды в Санкт-Петербурге.



1946 при ООН организован ЮНИСЕФ.1994 российские войска вступили на территорию Чечни. Начало Первой Чеченской войны. Неофициально отмечается как День памяти русских солдат, погибших в Чечне.1999 в Москве открыта станция метро «Дубровка».2000 в США началась регулярная эксплуатация высокоскоростных поездов «Acela Express».2008 в честь 90-летия Александра Солженицына открыт его официальный сайт.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend