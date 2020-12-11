Ханука 2020: как иудеи отмечают праздник, традиции и что обязательно нужно сделать

Освящение жертвенника действительно такой важный повод?

Для иудеев да. У них нет множества храмов, как у христиан. Когда евреи говорят про свой храм, они имеют в виду один-единственный конкретный храм, существовавший в Иерусалиме (с перерывом) с X века до нашей эры до 70 года нашей эры. Храм разрушали дважды. Первый раз — вавилоняне в 586 году до нашей эры. Второй раз восстановленный храм был разрушен римлянами в 70 году нашей эры. С тех пор храма у евреев не было. Синагога — это не храм, это дом собраний. Кстати, Стена Плача, которая является, пожалуй, самой узнаваемой святыней иудаизма в мире, — это стена на западном склоне Храмовой горы, где стоял разрушенный храм, и "плач" как раз по нему.

Когда в 168 году до нашей эры Антиох IV Эпифан разграбил и осквернил храм и в нем прекратились жертвоприношения, еврейский народ остался без своей главной и единственной святыни, игравшей в его жизни огромную роль. Поэтому возвращение храма под контроль иудеев и его освящение заново, "перезагрузившее" религиозную жизнь еврейского народа, были для него огромным событием. После очищения храма восстание Маккавеев длилось еще несколько лет, но самое главное событие, заслуживающее установления праздника, уже произошло.