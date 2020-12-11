На сколько поднимется МРОТ в 2021 году и как это повлияет на доходы россиян

Прожиточный минимум считается на основании потребительской корзины. В это же время законодательство, которое регулирует ее стоимость, действует уже более 20 лет. Набор, который есть в корзине, не менялся в предыдущие 12 лет.

Скорость ежегодной индексации МРОТ и ПМ отстает от инфляции и остальных сравнительных параметров

Для многих россиян актуальной остается информация о том, поднимется ли МРОТ в 2021 году и на сколько процентов. В правительстве в это время отмечают, что установленная норма будет с помощью новой методики расти быстрее, чем ПМ. Об этом рассказал Антон Котяков, который является руководителем Минтруда и социальной защиты.

Как изменится МРОТ в России с 2021 года

Антон Котяков продемонстрировал проект закона правительства об обновленном способе подсчета ПМ и МРОТ во время заседания комитета СФ по социальной политике. Он отметил, что старая методика уже давно утратила свою актуальность.

Прожиточный минимум считается на основании потребительской корзины. В это же время законодательство, которое регулирует ее стоимость, действует уже более 20 лет. Набор, который есть в корзине, не менялся в предыдущие 12 лет.

Скорость ежегодной индексации МРОТ и ПМ отстает от инфляции и остальных сравнительных параметров. К примеру, ПМ обычно увеличивается в среднем на 3%, а средняя заработная плата в последние годы выросла на 7%. В итоге все время идет разрыв между более состоятельными людьми и теми, кто зарабатывает немного.

Чиновник также уточнил, что во многих городах страны ПМ уменьшен от 5 до 36%, что создает серьезное социальное неравенство. В некоторых регионах государство даже не может дофинансировать минимальный набор, необходимый для обеспечения нормальной жизни.

По какой методике в России собираются рассчитывать МРОТ

В соответствии с новыми поправками, с 2021 года хотят отказаться от подсчета ПМ, как статистической цены корзины, и установить его часть среднего душевого дохода. Для работающих людей предлагается закрепить МРОТ на уровне 109%, для детей – 97%, а для россиян пенсионного возраста – 86%.

При использовании нового метода МРОТ вырастет в будущем году до 12 792 рублей, а ПМ составит 12 702 рубля.

Далее разрыв будет увеличиваться. В Кабинете министров долго спорили относительно того, как нужно устанавливать нормы выплат. Впервые в будущем году данные выплаты будут разными. В 2022 году разница будет составлять уже не 90, а 500 рублей. Министр уточнил, что такая мера является одним из методов борьбы с нищетой.

В Госдуме предлагают сделать снижение МРОТ невозможным

В соответствии с новым способом расчета МРОТ, который предложило правительство, норма устанавливается в качестве доли медианной заработной платы. Ее могут пересматривать, однако депутаты сейчас предлагают запретить ее уменьшать, разрешив только повышение.

Андрей Турчак, который руководит Единой Россией в Госдуме, внес свой проект закона на рассмотрение нижней палаты парламента. Его первый заместитель во фракции Андрей Исаев отметил, что даже в том случае, если медианная выплата уменьшится, МРОТ снижать нельзя ни при каких обстоятельствах.

Стоит напомнить, что в октябре текущего года Антон Котяков отмечал, что с новым методом МРОТ будет увеличиваться быстрее, чем ПМ. Данные выплаты будут отличаться друг от друга, и МРОТ будет несколько выше.

Источник: 1rre.ru