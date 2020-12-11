Пенсия 2021: Какую индексацию пенсий пообещал Путин неработающим пенсионерам

Еще один подписанный закон затронет денежное довольствие, из которых считается пенсия российским военным. Стоит отметить, что денежное довольствие должно повышаться на 2% каждый год, достигнув в итоге 100%, вот только в 2015 году нормы остановили пока до 2022 года, а там будут смотреть по ситуации.

Российский президент подписал несколько законов, которые касаются пенсионного обеспечения жителей страны

Неработающие пенсионеры в России ждут в 2021 году, кроме индексации, еще и некоторые прибавки к пенсиям. Ранее Владимир Путин заявил об индексации пенсий больше вероятной инфляции. В будущем году индексация достигнет 6,3% неработающим пенсионерам, после чего выплата составит в среднем чуть более 17 тыс. рублей.

Когда будет в 2021 году индексация пенсий неработающим пенсионерам

В будущем году, по словам российского лидера, пенсии неработающим пенсионерам повысят на 6,3%, что больше в полтора раза вероятной инфляции в будущем году. В этом направлении будут вестись те действия, о которых ранее говорили при формировании цели.

В Министерстве труда отмечали, что средний размер выплат пенсионерам составит 17 тыс. рублей. Государство также не перестает насчитывать пенсии, даже если люди не снимают свои средства с карт на протяжении более чем полгода.

Ранее специалисты предупреждали о рисках для пенсионеров, которые получают выплаты на карты. Отмечалось, что пенсионеры, не снимающие средства больше чем полгода, могут столкнуться с приостановкой начислений.

Таким способом, как говорили специалисты, закон намерен защищать государственные деньги от лишних трат, так как пенсионер может попросту перебраться в другую страну или умереть. Такая информация попадает в ПФ не сразу, так как еще нет полной автоматизации всех государственных функций.

Эксперты также отмечали, что пенсионеры, которые хранят средства на карте, могут столкнуться с мошенничеством при передаче данных третьим лицам. Если у пенсионера существует какой-то долг по коммунальным услугам, приставам будет легче заблокировать карту для списания нужных средств.

Какие доплаты и изменения ждут неработающих пенсионеров

Российский президент подписал несколько законов, которые касаются пенсионного обеспечения жителей страны. Среди них есть и заморозка накопительной пенсии на ближайшие три года. Замораживается размер финансового довольствия военных, из которого им считали пенсии.

Известно, что накопительную пенсию замораживают уже не первый год. Отчисления от заработной платы россиян в размере 6% в обязательном порядке направляются в страховую часть, то есть идут на выплату действующим пенсионерам. Такой порядок решили продлить еще на два года.

Ранее россияне не имели возможности самостоятельно принимать решение, куда отправлять их 6% — на накопления или на страховую часть, увеличивая себе пенсионные баллы. Продление заморозки не сократит пенсионные права. В это же время эксперты предполагают, что сейчас лучше вовсе отменить накопительную пенсию, чем постоянно ее замораживать.

Еще один подписанный закон затронет денежное довольствие, из которых считается пенсия российским военным. Стоит отметить, что денежное довольствие должно повышаться на 2% каждый год, достигнув в итоге 100%, вот только в 2015 году нормы остановили пока до 2022 года, а там будут смотреть по ситуации.

Как могут проверять неработающих пенсионеров на дополнительный доход

В будущем году правительство собирается устроить проверку некоторых категорий пенсионеров, чтобы выявить дополнительные доходы. Кроме того, собираются проверять места проживания пенсионеров, получающих «северные» доплаты. Кроме того, планируется выяснить, кто живет в иной стране, но продолжает получать российские пенсии.

Такие меры дадут возможность восстановить законность выплат пенсий, что хорошо повлияет на пенсионную систему. Результаты проверки, которую ранее провела счетная палата, продемонстрировали наличие незаконных переплат и недоплат пенсий. Сейчас планируют проводить более тщательные проверки.

В первую очередь начнут проверять вероятные дополнительные доходы. Пенсионеру никуда не надо обращаться, так как уполномоченные органы все сделают самостоятельно. Пройдут проверки места проживания получателей повышенных выплат из северных регионов. В такой ситуации пенсионерам самостоятельно придется обращаться для подтверждения данных.

Источник: 1rre.ru