Коррупция: под суд пойдёт экс-спикер Совета депутатов Искитимского района Александр Рукас

Ущерб районному бюджету составил 170 000 рублей. Искитимский отдел Следственного комитета закончил расследование уголовного дела и скоро направит в суд.

В ближайшее время дело в отношении Александра Рукаса направят в Искитимский суд

Искитимской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции в бюджетной сфере в финансово-хозяйственной деятельности Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области. Об этом сайту “Весь Искитим” сообщали 10 декабря в прокуратуре района.

Проверкой установлено, что в период 2017-2018 председателем Совета депутатов Искитимского района Александром Рукасом заключались муниципальные контракты с индивидуальным предпринимателем на услуги по организации питания участников семинара.

“В последующем, Рукас А.Н. распорядился готовыми блюдами и остатками денежных средств по своему усмотрению в своих личных целях, тем самым причинив бюджету Искитимского района ущерб на общую сумму 120 070 рублей”, – пояснили в надзорном органе.

Результаты прокурорской проверки в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ направлены в следственный отдел по Искитимскому району СУ СК РФ по Новосибирской области.

11 июня 2020 года руководителем следственного управления СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении Рукаса по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.160, ч.3 ст.160 УК РФ.

В настоящее время следствие окончено, в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения.

справка

Статьей 1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» дано понятие коррупции.

Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.