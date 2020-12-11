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Коррупция: под суд пойдёт экс-спикер Совета депутатов Искитимского района Александр Рукас

09:33 11.12.2020 Фото: pixabay
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Ущерб районному бюджету составил 170 000 рублей. Искитимский отдел Следственного комитета закончил расследование уголовного дела и скоро направит в суд.

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В ближайшее время дело в отношении Александра Рукаса направят в Искитимский суд

Искитимской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции в бюджетной сфере в финансово-хозяйственной деятельности Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области. Об этом сайту “Весь Искитим” сообщали 10 декабря в прокуратуре района.

Проверкой установлено, что в период 2017-2018 председателем Совета депутатов Искитимского района Александром Рукасом заключались муниципальные контракты с индивидуальным предпринимателем на услуги по организации питания участников семинара.

“В последующем, Рукас А.Н. распорядился готовыми блюдами и остатками денежных средств по своему усмотрению в своих личных целях, тем самым причинив бюджету Искитимского района ущерб на общую сумму 120 070 рублей”, – пояснили в надзорном органе.

Результаты прокурорской проверки в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ направлены в следственный отдел по Искитимскому району СУ СК РФ по Новосибирской области.

11 июня 2020 года руководителем следственного управления СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении Рукаса по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.160, ч.3 ст.160 УК РФ.

В настоящее время следствие окончено, в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения.

справка

Статьей 1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» дано понятие коррупции.

Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.

Александр Рукас банкет коррупция спикер горсовета уголовное дело
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