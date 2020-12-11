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Высмеяла главу Днепропетровской ОГА Кошкина. В его защиту выступил бывший президент Могилянки

09:45 11.12.2020 Фото: Соня Кошкина / Facebook
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Александр Бондаренко возглавляет Днепропетровскую ОГА с сентября 2019 года.

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Кошкина: Чувак, Днепр – не Испания

Шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина сообщила, что пресс-секретарь главы Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко пыталась договориться с ней об интервью. Изучив биографию Бондаренко, она обнаружила, что тот раньше снимался в рекламе "своеобразных товаров" и реалити-шоу. Андрей Мелешевич, экс-президент Киево-Могилянской академии, в которой учился Бондаренко, назвал публикацию Кошкиной однобокой.

В частности, она сообщила, что пресс-секретарь Бондаренко прислала в редакцию запрос на интервью с предложением "говорить о децентрализации, COVID-19, локдауне, ромашках – космосе – всем прекрасном".

По словам Кошкиной, она решила изучить биографию главы Днепропетровской ОГА и от найденной информации у нее "осталась психотравма".

"Значит, знакомьтесь. Александр Бондаренко, глава Днепропетровской ОГА (с сентября 2019-го). 33 года. Сам себя при этом титрует как "политик". Еще бы "государственным деятелем" подписал, ей-богу. Известен тем, что ранее жил в России, работал там моделью (рекламируя товары весьма своеобразные. Хотите подробностей – гуглите, я уже больше не могу ржать), участвовал в съемках программ типа "Давай поженимся"... Зараза, вынуждена была из-за него посмотреть программу "Давай поженимся". В "визитке" он там "признается, что хочет купить виноградник и яхту в Испании. Чувак, Днепр – не Испания, там полно лодок, но виноград не растет (в действительности виноград в Днепре растет. – "ГОРДОН"), ты явно географию перепутал!" – отметила журналистка.

В комментариях Бондаренко поблагодарил Кошкину "за внимание к его персоне".

"Не думаю, что вы хорошо разобрались в том, что происходило в Днепропетровской области за последний год, во взаимоотношениях внутри политических команд, например. Возможно, я не уделял достаточного внимания коммуникации своим значимым проектам. Больше был занят непиарной деятельностью и вовлекался лично в каждый проект, в реальную работу. Поэтому да, буду рад поделится значимыми изменениями в области за мои 15 месяцев на посту главы Днепропетровской ОГА", – написал чиновник.

В защиту Бондаренко также выступили его бывшие одногруппники и преподаватели Киево-Могилянской академии, где тот учился. Экс-президент Могилянки Андрей Мелешевич, в частности, назвал публикацию Кошкиной однобокой.

"Так нельзя подходить к освещению темы – нарушаются все правила профессиональной этики. Знаю Александра лично как президент Могилянки выпускника. Могу рекомендовать его только с положительной стороны. Умный и порядочный человек. Если есть за что критиковать по работе – это нужно делать. Но персональные нападки за время его студенчества – это другое. Вы были святой в ваши студенческие годы?" – отметил Мелешевич.

Александр Бондаренко возглавляет Днепропетровскую ОГА с сентября 2019 года. 9 декабря 2020-го Кабинет Министров согласовал кандидатуру Валентина Резниченко на должность главы Днепропетровской ОГА. Указ об отставке Бондаренко и назначении Резниченко пока не подписан.

Источник: gordonua.com

блогер глава публикация Соня Кошкина Александр Бондаренко
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