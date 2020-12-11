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Пусть комментарии повисят и люди увидят - кого и за что банят?

09:44 11.12.2020
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Моих комментариев здесь давно нет ни одного. Сделайте уже что ли постмодерацию.

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Гость:

Моих комментариев здесь давно нет ни одного. Сделайте уже что ли постмодерацию, как на всех нормальных сайтах? Пусть комментарии повисят и люди увидят - кого и за что банят? А пока к сожалению "Курьер. Среда. Бердск" превращается в закрытую тусовку для "своих", где можно высказывать только "правильные" мнения, которые одобрены сверху.

От редакции:

Пользователей и комментаторов под именем "Гость" у "Курьер. среда. Бердск" много. Пришлите свои неопубликованные комментарии личным письмом на почту bkurer@mail.ru.

ГОСТ комментарии постмодерация.
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