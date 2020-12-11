Стало десятым подряд поражение от СКА для «Автомобилиста»

Этот проигрыш стал для «Автомобилиста» уже десятым подряд

Хоккейный клуб «Автомобилист» по-прежнему не может прервать череду поражений. В гостях у петербургского СКА уральцы забили две шайбы, но в итоге крупно уступили.

Самым кошмарным для екатеринбуржцев стал первый игровой отрезок. За пять минут «армейцы» дважды поразили ворота Коваржа. Вскоре у «шофёров» появилась надежда на отыгрыш – сам капитан Дацюк сократил отставание. Подвела дисциплина: два раза Алексей Макеев удалялся за грубую игру, и оба случая превратились в голы СКА.

После этого место в рамке «Автомобилиста» занял Владимир Галкин, но и он до перерыва успел пропустить один гол – 5:1. Во втором периоде хозяева заиграли сдержаннее, от счёта, а когда Джефф Плэтт принёс гостям вторую шайбу, причём в меньшинстве, соперник тут же ответил броском в ворота. В концовке встречи «армейцы» довели счёт до разгромного – 7:2.

Этот проигрыш стал для «Автомобилиста» уже десятым подряд. Выездная серия команды Билла Питерса завершится 13 декабря в Магнитогорске матчем против «Металлурга».

Источник: obltv.ru