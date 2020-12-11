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Новые правила оформления пенсий ввели в России

10:15 11.12.2020 Фото: pixabay.com
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По словам премьер-министра Михаила Мишустина, россияне смогут выбрать ближайшую организацию, чтобы получить сразу весь комплект необходимых документов.

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Кабмин предоставит возможность оформлять пенсию в банках

Правительство России подготовило поправки, которые позволят получить целый ряд услуг, в том числе оформить пенсию, в негосударственных организациях. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании кабмина.

"Теперь оформить пенсию, узнать о начисленных налогах и льготах, получить некоторые государственные и муниципальные услуги можно будет не только в многофункциональных центрах, но и в негосударственных организациях, где есть для этого технические возможности, в том числе в уполномоченных банках", - отметил он.

По словам Мишустина, гражданин сможет выбрать ближайшую организацию, чтобы получить сразу весь комплект необходимых документов. "И больше не придется тратить время на сбор справок или выписок из реестров", - добавил он. Премьер заверил, что защите персональных данных будет уделено особое внимание. "Коммерческие и некоммерческие структуры смогут использовать полученную ими информацию только для предоставления конкретной услуги по запросам граждан и только с их согласия", - подчеркнул он.

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