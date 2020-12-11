Сколько тестов на коронавирус в сутки может делать ЦГБ Бердска, ответил министр Хальзов

Достаточно ли текстов на коронавирус в Бердске? Количество проб, выделяемых на город "Курьер. Среда. Бердск" назвал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. Читайте также - какой лучше сдавать анализ, рассказывал экс-директор ВБ "Вектор" и вирусолог Сергей Нетёсов.
- Для тестирования прикрепленного Бердская центральная городская больница обеспечена тестами, в среднем, в количестве 250 штук ежесуточно, - сообщил Хальзов.
Количество лабораторных исследований на COVID-19, проводимых ежедневно на территории Новосибирской области, зависит от текущей эпидемической ситуации, - подчеркнул министр здравоохранения Хальзов. При необходимости количество проводимых тестов может быть увеличено.
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