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Могут закрыть ковидный госпиталь в больнице скорой помощи №2 Новосибирска

10:30 11.12.2020 Фото: pixabay.com
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Об этой возможности сообщил министр здравоохранения Константин Хальзов.

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Минздрав Новосибирской области планирует закрыть ковидный госпиталь

Об этом он заявил на брифинге в правительстве региона.
Минздрав Новосибирской области планирует закрыть ковидный госпиталь на базе горбольницы скорой медицинской помощи №2. Об этой возможности сообщил министр здравоохранения Константин Хальзов на брифинге 10 декабря.

— Мы рассматриваем такую возможность. Сейчас обсуждаем вопрос о том, чтобы перепрофилировать корпус, выделенный для больных коронавирусом, в хирургический, — рассказал Константин Хальзов.

Как только решение о закрытии госпиталя будет принято, об этом сообщат.

Ранее в Новосибирске уже закрыли три ковидных госпиталя: горбольница № 19, роддом № 2 и гинекологическая больница №2. Режим повышенной готовности в регионе продлен до 31 марта.

COVID-19 коронавирус пандемия Константин Хальзов
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