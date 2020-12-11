Google опубликовал темы, ставшие популярными в 2020 году в России

11 декабря Google подвел итоги 2020 года: что вошло в ТОП по темам: события, утраты, люди, кино, сериала и другое.

Темы, ставшие популярными в 2020 году – Россия

Темы, ставшие популярными в 2020 году в России

События

1) Коронавирус



2) Выборы в США3) Поправки в Конституцию РФ4) Бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи5) События в Беларуси6) Взрыв в Бейруте7) Обращение Владимира Путина8 Бубонная чума9) События в Нагорном Карабахе10) Матч Сербия - Россия (Лига Наций УЕФА)

Утраты

1) Борис Клюев

2) Коби Брайант

3) Ирина Антонова

4) Валентина Легкоступова

5) Чедвик Боузман

6) Михаил Жванецкий



7) Диего Марадона8 Джордж Флойд9) Армен Джигарханян10) Шон Коннери

«Что такое...?»/«Что значит...?»

1) Пандемия

2) Коронавирус

3) Конституция



10) Вайб

4) Гражданская война5) Деноминация6) Девальвация7) Самоизоляция8 Расизм9) Локдаун

Люди



1) Алексей Навальный2) Борис Клюев3) Эллен/Эллиот Пейдж4) Михаил Ефремов5) Ким Чен Ын6) Коби Брайант7) Александр Лукашенко8 Little Big9) Джо Байден10) Михаил Мишустин

В домашних условиях сделать

1) Антисептик

2) Вино из винограда

3) Маска

4) Майонез

5) Чистка серебра



6) Шугаринг7) Томатный сок8 Томатная паста9) Снятие нарощенных ресниц10) Ламинирование волос

Как?

1) Сажать картошку

2) Сшить маску



3) Получить пропуск4) Встать на биржу труда5) Вернуть обоняние6) Получить пособие по безработице7) Получить выплату на ребёнка8 Записаться в МФЦ9) Освятить кулич дома10) Играть в Among Us

Путешествия по России («Что посмотреть в...?»)

1) Сочи

2) Тула

3) Тверь

4) Калининград

5) Нижний Новгород

6) Анапа

7) Санкт-Петербург



8 Екатеринбург9) Адлер10) Казань

Фильмы

1) Холоп

2) Джентльмены

3) Довод

4) Союз cпасения



5) Лёд 26) Вторжение7) Маленькие женщины8 После. Глава 29) Холодное сердце 210) 1917

Сериалы

1) Жестокий Cтамбул



2) Бумажный дом3) Ветреный4) Перевал Дятлова5) Ведьмак6) Игра на выживание7) Элита8 Ход королевы9) Крепостная10) Дочь посла