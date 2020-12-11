Google опубликовал темы, ставшие популярными в 2020 году в России

Темы, ставшие популярными в 2020 году в России
События
1) Коронавирус
3) Поправки в Конституцию РФ
4) Бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи
5) События в Беларуси
6) Взрыв в Бейруте
7) Обращение Владимира Путина
8 Бубонная чума
9) События в Нагорном Карабахе
Утраты
1) Борис Клюев
2) Коби Брайант
3) Ирина Антонова
4) Валентина Легкоступова
5) Чедвик Боузман
6) Михаил Жванецкий
8 Джордж Флойд
9) Армен Джигарханян
10) Шон Коннери
«Что такое...?»/«Что значит...?»
1) Пандемия
2) Коронавирус
3) Конституция
5) Деноминация
6) Девальвация
7) Самоизоляция
8 Расизм
9) Локдаун
10) Вайб
Люди
2) Борис Клюев
3) Эллен/Эллиот Пейдж
4) Михаил Ефремов
5) Ким Чен Ын
6) Коби Брайант
7) Александр Лукашенко
8 Little Big
10) Михаил Мишустин
В домашних условиях сделать
1) Антисептик
2) Вино из винограда
3) Маска
4) Майонез
5) Чистка серебра
7) Томатный сок
8 Томатная паста
9) Снятие нарощенных ресниц
10) Ламинирование волос
Как?
1) Сажать картошку
2) Сшить маску
4) Встать на биржу труда
5) Вернуть обоняние
6) Получить пособие по безработице
7) Получить выплату на ребёнка
8 Записаться в МФЦ
9) Освятить кулич дома
10) Играть в Among Us
Путешествия по России («Что посмотреть в...?»)
1) Сочи
2) Тула
3) Тверь
4) Калининград
5) Нижний Новгород
6) Анапа
7) Санкт-Петербург
9) Адлер
10) Казань
Фильмы
1) Холоп
2) Джентльмены
3) Довод
4) Союз cпасения
6) Вторжение
7) Маленькие женщины
8 После. Глава 2
9) Холодное сердце 2
10) 1917
Сериалы
1) Жестокий Cтамбул
3) Ветреный
4) Перевал Дятлова
5) Ведьмак
6) Игра на выживание
7) Элита
8 Ход королевы
9) Крепостная