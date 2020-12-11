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Google опубликовал темы, ставшие популярными в 2020 году в России

11:12 11.12.2020 Фото: https://about.google/
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11 декабря Google подвел итоги 2020 года: что вошло в ТОП по темам: события, утраты, люди, кино, сериала и другое.

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Темы, ставшие популярными в 2020 году – Россия

Темы, ставшие популярными в 2020 году в России

События
1) Коронавирус

2) Выборы в США
3) Поправки в Конституцию РФ
4) Бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи
5) События в Беларуси
6) Взрыв в Бейруте
7) Обращение Владимира Путина
8 Бубонная чума
9) События в Нагорном Карабахе
10) Матч Сербия - Россия (Лига Наций УЕФА)

Утраты
1) Борис Клюев
2) Коби Брайант
3) Ирина Антонова
4) Валентина Легкоступова
5) Чедвик Боузман
6) Михаил Жванецкий

7) Диего Марадона
8 Джордж Флойд
9) Армен Джигарханян
10) Шон Коннери

«Что такое...?»/«Что значит...?»
1) Пандемия
2) Коронавирус
3) Конституция

4) Гражданская война
5) Деноминация
6) Девальвация
7) Самоизоляция
8 Расизм
9) Локдаун
10) Вайб

Люди

1) Алексей Навальный
2) Борис Клюев
3) Эллен/Эллиот Пейдж
4) Михаил Ефремов
5) Ким Чен Ын
6) Коби Брайант
7) Александр Лукашенко
8 Little Big
9) Джо Байден
10) Михаил Мишустин

В домашних условиях сделать
1) Антисептик
2) Вино из винограда
3) Маска
4) Майонез
5) Чистка серебра

6) Шугаринг
7) Томатный сок
8 Томатная паста
9) Снятие нарощенных ресниц
10) Ламинирование волос

Как?
1) Сажать картошку
2) Сшить маску

3) Получить пропуск
4) Встать на биржу труда
5) Вернуть обоняние
6) Получить пособие по безработице
7) Получить выплату на ребёнка
8 Записаться в МФЦ
9) Освятить кулич дома
10) Играть в Among Us

Путешествия по России («Что посмотреть в...?»)
1) Сочи
2) Тула
3) Тверь
4) Калининград
5) Нижний Новгород
6) Анапа
7) Санкт-Петербург

8 Екатеринбург
9) Адлер
10) Казань

Фильмы
1) Холоп
2) Джентльмены
3) Довод
4) Союз cпасения

5) Лёд 2
6) Вторжение
7) Маленькие женщины
8 После. Глава 2
9) Холодное сердце 2
10) 1917

Сериалы
1) Жестокий Cтамбул

2) Бумажный дом
3) Ветреный
4) Перевал Дятлова
5) Ведьмак
6) Игра на выживание
7) Элита
8 Ход королевы
9) Крепостная
10) Дочь посла

рейтинг ТОП темы 2020 Google
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От редакции

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Гость, 11 декабря 2020 11:23
Странно, что в фильмах и сериалах порно не на 1м месте. Отфильтровали?

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