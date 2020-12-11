Ударил пого голове годовалого сына пьяный отец. Малыш умер

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, следователи намерены ходатайствовать в суде об аресте.

В Забайкалье младенец умер после того, как отец ударил его по голове

Пьяный житель Забайкалья ударил годовалого сына по голове, в результате полученной травмы ребенок умер, сообщает СУСК региона.

По данным СК, инцидент произошел в селе Ильинка Читинского района. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

"Следователи задержали по подозрению в совершении преступления 40-летнего отца ребёнка. По имеющимся у следствия данным, 9 декабря 2020 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил сына рукой по голове. От полученной травмы ребенок скончался через непродолжительное время", - говорится в сообщении.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, следователи намерены ходатайствовать в суде об аресте.