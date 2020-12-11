Пьяный житель Забайкалья ударил годовалого сына по голове, в результате полученной травмы ребенок умер, сообщает СУСК региона.
По данным СК, инцидент произошел в селе Ильинка Читинского района. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).
"Следователи задержали по подозрению в совершении преступления 40-летнего отца ребёнка. По имеющимся у следствия данным, 9 декабря 2020 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил сына рукой по голове. От полученной травмы ребенок скончался через непродолжительное время", - говорится в сообщении.
В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, следователи намерены ходатайствовать в суде об аресте.
Ударил пого голове годовалого сына пьяный отец. Малыш умер
В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, следователи намерены ходатайствовать в суде об аресте.
Пьяный житель Забайкалья ударил годовалого сына по голове, в результате полученной травмы ребенок умер, сообщает СУСК региона.
От редакции
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