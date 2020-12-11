Выявили положительные ВИЧ-результаты у испытавших вакцину от коронавируса

У испытавших австралийскую вакцину от COVID-19 выявили положительные ВИЧ-результаты

Испытания австралийской вакцины против коронавируса остановлены после появления ложноположительных тестов на ВИЧ-инфекцию у нескольких участников. Об этом сообщается в совместном заявлении Университета Квинсленда (Австралия) и биотехнологической компании CSL Limited, обнародованном в пятницу.

"Университет Квинсленда и CSL сегодня объявляют, что после консультаций с австралийским правительством испытания вакцины UQ-CSL v451 во второй и третьей фазе не будут продолжены, поскольку <…> иммунный ответ на один из компонентов препарата создает помехи при проведении тестов на ВИЧ-инфекцию", - указано в заявлении учреждений.

После выявления ложноположительных тестов на ВИЧ-инфекцию у частников первой фазы испытаний комитет национальной безопасности Австралии принял решение исключить вакцину UQ-CSL v451 из правительственной стратегии борьбы с пандемией и перенаправить ресурсы на закупку дополнительных доз других препаратов. "Мы ранее определили четыре вакцины, которые, как ожидалось, успешно пройдут испытания 3-й фазы и будут доступны здесь, в Австралии. Однако ни на каком этапе мы не верили, что все четыре вакцины пройдут через этот процесс", - заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая перед журналистами в Канберре.

Также глава правительства отметил, что после расторжения соглашения о производстве 51 млн доз вакцины, созданной Университетом Квинсленда и биотехнологической компанией CSL Limited, будут увеличены объемы закупки вакцин британско-шведской компании AstraZeneca и компании Novavax.

Правительство Австралии заключило соглашения о производстве и поставке вакцин с британско-шведской компанией AstraZeneca, а также с компанией Novavax и консорциумом BioNTech - Pfizer. Местное производство 31 млн доз вакцины, разработанной учеными Оксфордского университета и AstraZeneca, началось в Мельбурне 9 ноября. Ожидается, что в рамках подписанных соглашений Австралия получит около 55 млн доз импортных вакцин и самостоятельно произведет еще более 81 млн. Общий объем финансирования, предусмотренного для закупки и производства вакцин, составляет около 3,5 млрд австралийских долларов ($2,5 млрд).