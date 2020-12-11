Какие программы постоянно замедляют ваш смартфон, стало известно

Узнать, какие именно программы замедляют работу гаджета можно в разделе "Аккумулятор" или "Батарея".

Специалист сказал, какие программы постоянно замедляют ваш смартфон

Ощутимо замедлить современный смартфон довольно сложно, если речь не идет о бюджетных решениях или аппаратах старше 3-4 лет. Пользователи новых смартфонов скорее всего не заметят замедления работы из-за каких-то программ. Однако тяжелые программы могут сократить время автономной работы гаджета, рассказал агентству "Прайм" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.

"Замедление смартфонов на iOS и Android из-за приложений происходит по-разному. Например, на Android замедлять работу системы могут приложения, предустановленные производителем в свои "оболочки", а также различные антивирусы, клинеры", — отмечает эксперт.

Он не рекомендует пользоваться встроенными веб-браузерами от производителя. Лучше выбирать известные решения, например, Chrome, Firefox или Edge. Если вы устанавливаете приложения только из магазина Google Play, постоянная работа антивируса также не требуется.

"На старых устройствах могут тормозить официальные клиенты соцсетей – Facebook, YouTube, Instagram. Выход – или использовать облегченные версии этих приложений (доступны на Android), или использовать их мобильные веб-версии", — считает Гриценко.

Однако чаще конкретных приложений тормозить смартфон могут системные процессы: например, фоновое обучение искусственного интеллекта помощника, синхронизация фотографий, бэкап системы, автоматическое обновление приложений при подключении к зарядному устройству.

Узнать, какие именно программы замедляют работу гаджета можно в разделе "Аккумулятор" или "Батарея". Там приведена статистика по потреблению энергии тем или иным приложением. При этом эксперт отмечает, что там отображается не вся информация, что-то может оставаться за кадром, особенно на iOS.

Чтобы телефон работал быстрее, можно ограничить работу программ в фоновом режиме в настройках смартфона или использовать облегченные версии программ или веб-версии сервисов, заключил Гриценко.

Источник: 1prime.ru