Ударили бутылкой друга по голове пьяные дебоширы в Бердске. Их задержали

Мужчина пояснил, что малознакомые люди избили его и открыто похитили денежные средства. Сумма ущерба составила 2,5 тысячи рублей.

В Бердске сотрудниками полиции задержаны двое мужчин, подозреваемых в разбое

7 декабря в полицию из медицинского учреждения поступило сообщение о доставленном 33-летнем мужчине с травмами головы. Мужчина пояснил, что малознакомые люди избили его и открыто похитили денежные средства. Сумма ущерба составила 2,5 тысячи рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Отдела МВД России по городу Бердску были установлены и задержаны ранее судимые жители Бердска: 28 и 33 лет.

Как выяснили полицейские, 6 декабря в вечернее время подозреваемые вместе с потерпевшим распивали спиртные напитки у общего знакомого. После того, как знакомый попросил гостей удалиться, они продолжили употреблять алкоголь на лестничной площадке. Во время распития подозреваемые ударили 33-летнего потерпевшего по голове бутылкой и похитили денежные средства в размере 2,5 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование.

Источник: 54.мвд.рф