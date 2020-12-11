Убийцу трансгендера Вики Басаковской оставили под стражей до 13 января

После того, как следствие задержало Дениса К., его уволили из органов МВД. Он признал свою вину в убийстве.

Однако потерпевший лишь по документам является мужчиной

Суд продлил срок содержания под стражей бывшему сотруднику полиции Денису Калинину. В октябре он задушил свою любовницу Викторию Басаковскую, которая по документам была мужчиной.

Постановлением Искитимского районного суда Новосибирской области от 10 декабря продлен срок содержания под стражей в отношении Дениса Калинина

За решёткой К. останется до 13 января 2021 года. В дальнейшем арест вновь может быть продлён.

Речь идёт о громком убийстве на территории Искитимского района, которое произошло 5 октября 2020 года в селе Бурмистрово. Новосибирский полицейский Денис К., по версии следствия, задушил своего знакомого, после чего вывез тело в лес и скрыл.

Однако потерпевший лишь по документам является мужчиной. В действительности это был трансгендер - девушка, называвшая себя Викторией. Она никогда не скрывала свою трансгендерность, СМИ делали о ней сюжеты, рассказывая о проблемах людей, сменивших пол в РФ.

По некоторым данным, Денис и Виктория ранее состояли в близких отношениях.

После того, как следствие задержало Дениса К., его уволили из органов МВД. Он признал свою вину в убийстве.