Как провести народную экспертизу и чем это повлияет на стройку новой мусорной свалки около кладбища Бердска: разъяснение Главгосэкспертизы

По ответу от бюро, который получила редакция, проведение независимой экспертизы от жителей города может напрямую повлиять - построит ли ООО "Полигон" свалку или нет. На это у бердчан пока есть время. Переводим простыми словами - у горожан есть время для того, чтобы повлиять на собственное качество жизни и будущее.

Рыли котлован под будущую свалку рядом к кладбищем Бердска. Работы пока остановлены

Как могут повлиять на строительство свалки жители Бердска? Напомним, экспертиза по будущей свалке за кладбищем стартовала, как избежать стройки, ответили специалисты Главгосэкпертизы. Бердчане могут провести свою общественную экологическую экспертизу. Также эксперты сообщили, поступил ли на экспертизу проект полигона рядом с кладбищем Бердска в ведомство. Кроме того напомним, как участок у аэродрома "Бердск-Центральный", дачами и рекой Раздельная попал в терсхему под полигон, ответил депутатам Бердска министр Архипов. Директор компании ООО "Полигон" Денис Шалдов заверил, что пока проект не готов и на экспертизу не отправлен. Но специалисты государственного бюро сообщили, что им все-таки пришла часть документов по будущему полигону - результаты инженерных изысканий.

- В настоящее время в Главгосэкспертизе России на рассмотрении находятся результаты инженерных изысканий по объекту Полигон ТКО, расположенный по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, МО Совхозный сельсовет, - сообщили в Главгосэкпертизе.

Могут ли принять участие в экспертизе специалисты ЖКХ и специалисты по контролю за экологией от Новосибирской области и города Бердска, так этот объект угрожает здоровью людей с этой территории и местной экологии?

- Участие в экспертизе сторонних лиц законодательством не предусмотрено, однако вы можете направить в наш адрес ваше мнение и/или результаты общественной экологической экспертизы, - уточнили в бюро.

Также при проведении государственной экологической экспертизы рассматриваются материалы обсуждений объекта экспертизы с гражданами и общественными организациями (объединениями), организованных органами местного самоуправления, сообщили в Главгосэкпертизе.

Редакция "Курьер. Среда. Бердск" решила организовать проведение общественной экспертизы. Возможно, организовать сбор средств для ее реализации. Мы приглашаем всех бердчан присоединиться. Пока сделан запрос для уточнения, как и кем должна быть проведена экологическая экспертиза, сколько у нас времени.

Вопросы для запроса в Главгосэкпертизу:

1. Уточните, как и кем проводится общественная экологическая экспертиза? По какой схеме?

2. Общественная экологическая экспертиза проводится самого проекта полигона? Или возможна экспертиза расположения участка под полигон ТКО?

3. На основании каких законов и в какой форме мы можем затребовать проект будущего полигона у застройщика, чтобы он его предоставил для экспертизы?

4. Кто должен проводить эту общественную экологическую экспертизу? Какое ведомство, какие специалисты?



5. Может ли Главгосэкспертиза провести общественную экологическую экспертизу для жителей Бердска? Сколько это будет стоить?6. Какие документы нужно предоставить Главгосэкспертизе для проведения общественной экологической экспертизы? Или для другого ведомства?7. В ответе вашего ведомства сказано, при проведении государственной экологической экспертизы рассматриваются в том числе заключения общественной экологической экспертизы в случае ее проведения и материалы обсуждений объекта государственной экологической экспертизы с гражданами и общественными организациями (объединениями), организованных органами местного самоуправления. Участок под полигон ТКО непосредственно граничит с городом Бердском. Могут ли жители Бердска с местными властями организовать обсуждения будущего полигона?8. Эти обсуждения должны быть непосредственно по проекту или может обсуждаться внесенный в территориальную схему обращения с отходами Новосибирской области участок на границе Бердска под полигон ТКО? Его расположение в отношении проживающих людей и потенциальном вреде свалки местной экологии?9. Какие это должны быть обсуждения и как документально оформлены?10. Сколько времени есть у жителей для проведения общественной экологической экспертизы? В какие сроки мы должны ее вам предоставить?

Как только редакция получит ответ, подготовка к экспертизе стартует, будет опубликована информация. Читайте подробности в ближайшее время.

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