За что самозанятых обвинят в уклонении от уплаты налогов?

Размер штрафа будет увеличиваться до тех пор, пока вы не погасите задолженность.

Эксперт рассказал, за что самозанятых могут обвинить в уходе от налогов

Сейчас условия налогообложения самозанятых максимально выгодные. Плательщик налога на профессиональный доход платит всего 4%, если работает с физлицами, 6% — если заказчик услуг юридическое лицо. Однако бывает, что играть по правилам ФНС нравится не всем. И некоторые налогоплательщики пытаются уклоняться от уплаты налогов, рассказала агентству "Прайм" генеральный директор платформы "Рокет Ворк" Анастасия Ускова.

"Некоторые самозанятые не вносят налоговые платежи, занижают суммы в чеках, не декларируют доходы от профессиональной деятельности вовсе или продолжают работать "в черную", не регистрируя новый налоговый статус", — поясняет эксперт.

В случае разового уклонения от уплаты налога, санкции, применяемые к самозанятым, довольно мягкие — если в следующем месяце после расчетного вы не оплатите налог, за просрочку начислят штраф — 1/300 от ставки рефинансирования Центробанка за каждый день. Размер штрафа будет увеличиваться до тех пор, пока вы не погасите задолженность, добавляет она.

"В законе о налогообложении самозанятых также предусмотрены штрафы для граждан, которые получат статус самозанятого, но решают скрыть какие-то операции, например, нарушив условия выставления чека. При первом таком нарушении можно будет отделаться 20% штрафом от суммы, на которую был выписан чек, при повторном — на 100%", — отмечает Ускова.

По ее словам, во время "пилотного" 2019 года ФНС не проводила проверок среди самозанятых. Коронакризисный 2020-й год также принес отсрочки по проверкам не только МСБ, но и плательщикам НПД. Однако в планах правительства на 2021 год — взять ситуацию под пристальный контроль.

"С большой вероятностью проверять начнут сначала предпринимателей, которые используют новый спецрежим для ухода от налогов — например, заменяют штатных работников самозанятыми, чтобы сэкономить на уплате страховых взносов и налогов", — говорит эксперт.

К тому же, ФНС тесно взаимодействует с банками, которые развивают собственные продукты для самозанятых. Поэтому, работая без регистрации НПД (налога на профессиональный доход), рано или поздно есть риск оказаться во внимании сначала службы мониторинга банка, а затем и в поле зрения ФНС, которая может попросить объяснить, откуда берутся денежные средства на вашем счете.

Если объяснений никаких не найдется, подозрительные переводы могут заблокировать. Дальнейшие нарушения могут привести к блокировке счета. И, в конце концов, нужно помнить, что уклонение от уплаты налогов в нашей стране, в зависимости от масштабов — это всегда административное или уголовное правонарушение, предупреждает Ускова.

Источник: 1prime.ru