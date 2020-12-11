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Назначен новый директор инновационного фонда в Новосибирске. Кого выбрали, узнайте

13:16 11.12.2020 Фото: nauka.nso.ru
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Основной задачей, поставленной перед новым руководителем, является внедрение системы «одного окна» для всех субъектов инновационной деятельности.

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Александр Николаенко планирует качественно улучшить процесс оказания услуг учреждением

Приказом министерства науки и инновационной политики Новосибирской области директором ГАУ НСО «Новосибирский областной фонд поддержки науки и инновационной деятельности» назначен Александр Николаенко. До этого он работал заместителем директора по инновационной деятельности Института химии твердого тела и механохимии СО РАН.

Основной задачей, поставленной перед новым руководителем, является внедрение системы «одного окна» для всех субъектов инновационной деятельности. Помимо это Александр Николаенко планирует качественно улучшить процесс оказания услуг учреждением, сделав акцент на развитие коммуникаций между участниками процесса.

Источник: nsk.bfm.ru

одно окно оказание услуг чиновник Александр Николаенко
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