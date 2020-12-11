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Абсурд, но работает: как мошенники по-новому уводят деньги с карт, рассказал Сбербанк

13:45 11.12.2020 Фото: pixabay.com
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Специалисты уже раскрыли принцип обмана.

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Эксперты предупреждают россиян о новой схеме кражи денег с карт

Мошенники придумали новую схему кражи денег у россиян. О том, как они действуют и как не попасться на их удочку, рассказал начальник управления противодействия кибермошенничеству в Сбербанке Сергей Велигодский на международном форуме AntiFraud Russia.

По его словам, злоумышленники пытаются убедить клиента банка добавить себе в телефон "новую защищенную карту", чтобы перевести на нее средства с которой мошенники уже и похищают деньги.

Чаще всего граждане попадаются на "схему с кредитами": клиента извещают о якобы выданном ему потребительском кредите. Для "отмены" операции необходимо срочно создать заявку на новый счет и перевести средства на "защищенный счет".

- Казалось бы, диалог абсурдный, но при самом худшем исходе клиент не только лишается и своих денег, а еще остается должен банку, - пояснил Велигодский.

банк банковская карта мошенничество
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