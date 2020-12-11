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Новых 172 зараженных коронавирусом выявили за сутки на 11 декабря в Новосибирской области

13:13 11.12.2020 Фото: Оперштаб НСО по коронавирусу
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В отделениях реанимации находятся 151 человек. На ИВЛ – 39 пациентов.

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Еще 172 случая COVID-19 выявили в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на утро 11 декабря в регионе выявлено 24 629 случаев коронавирусной инфекции (+172 за сутки), в том числе у 1 487 детей. 20 297 пациентов выписаны с выздоровлением (+216 за сутки).

Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 59 лет, 63 года, 76 лет, 82 года и женщины в возрасте 61 год, 63 года и 70 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 820 человек.

В отделениях реанимации находятся 151 человек. На ИВЛ – 39 пациентов.

Госпитализированы 37 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 543.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 385 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 985 645 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 5 060 жителей региона, 75 519 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 3 770 обращений, госпитализированы 20 человек.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу

COVID-19 коронавирус пандемия
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