Будет ли выходным днем 31 декабря, заявил губернатор Травников

«Объявить выходной день, 31 декабря или какой-то другой день, может или Правительство Российской Федерации, тогда это коснется каждого из нас, или выходной день для своего работника может определить его работодатель. Я являюсь представителем работодателя для тех людей, которые трудятся в здании Правительства Новосибирской области. Не могу объявить выходной день, это может сделать Правительство Российской Федерации, но готов обратиться ко всем нашим руководителям, как я это делал в прошлом году.

Да, я считаю, что правильным было бы сделать 31 декабря выходным днем, а новогодние каникулы – немного короче. Пока такого решения на уровне страны не принято, я обращаюсь ко всем руководителям Новосибирской области, независимо от формы собственности, – по возможности, сделать 31 декабря выходным для своих работников. Я и мои коллеги в этот день будем работать», – отметил Андрей Травников.