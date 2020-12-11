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Будет ли выходным днем 31 декабря, заявил губернатор Травников

13:02 11.12.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Напомним, власти еще 29 областей и субъектов федерации отказались признать 31 декабря 2020 года выходным днем. В том числе Москва, Омская область и Кузбасс.

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Напомним, власти еще 29 областей и субъектов федерации отказались признать 31 декабря 2020 года выходным днем. В том числе Москва, Омская область и Кузбасс.
Губернатор Андрей Травников в ходе итоговой пресс-конференции пояснил порядок труда и отдыха жителей Новосибирской области в последний день 2020 года. Глава региона призвал работодателей Новосибирской области сделать 31 декабря для своих работников выходным днем, при этом Правительство будет работать.

«Объявить выходной день, 31 декабря или какой-то другой день, может или Правительство Российской Федерации, тогда это коснется каждого из нас, или выходной день для своего работника может определить его работодатель. Я являюсь представителем работодателя для тех людей, которые трудятся в здании Правительства Новосибирской области. Не могу объявить выходной день, это может сделать Правительство Российской Федерации, но готов обратиться ко всем нашим руководителям, как я это делал в прошлом году.

Да, я считаю, что правильным было бы сделать 31 декабря выходным днем, а новогодние каникулы – немного короче. Пока такого решения на уровне страны не принято, я обращаюсь ко всем руководителям Новосибирской области, независимо от формы собственности, – по возможности, сделать 31 декабря выходным для своих работников. Я и мои коллеги в этот день будем работать», – отметил Андрей Травников.

31 января выходной
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От редакции

Нужен выходной?

Аноним, 11 декабря 2020 14:06
НВР:
за этот год наотдыхались

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