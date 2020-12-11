11.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Похороны

Умерла актриса Барбара Виндзор

13:36 11.12.2020 Фото: CC BY 3.0 / Portlandvillage /
0

Актриса известна по ролям в телесериале "Жители Ист-Энда", она озвучила мышь Соню в фильмах "Алиса в стране чудес" и "Алиса в Зазеркалье" Тима Бертона.

Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Ушел из жизни руководитель фабрики «Синар» Алексей ЕлезовУмерла актриса Барбара ВиндзорЕщё 581 новостей
% name% title
Актриса известна по ролям в телесериале "Жители Ист-Энда", она озвучила мышь Соню в фильмах "Алиса в стране чудес" и "Алиса в Зазеркалье" Тима Бертона.
Британская актриса Барбара Виндзор скончалась в возрасте 83 лет, сообщает газета Guardian.
По словам мужа актрисы, причиной смерти стала болезнь Альцгеймера.
"Барбара с течением времени мирно скончалась, и я провел последние семь дней рядом с ее кроватью", - сказал он.
Актриса известна по ролям в телесериале "Жители Ист-Энда", она озвучила мышь Соню в фильмах "Алиса в стране чудес" и "Алиса в Зазеркалье" Тима Бертона.
В 1960-х годах Виндзор состояла в любовных отношениях с известным футболистом Джорджем Бестом. Ее также связывала "тайная дружба" с певицей Эми Уайнхаус, ушедшей из жизни в 2011 году.
В 2016 году актрисе было присвоено звание кавалера Ордена Британской империи.
актриса умерла
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Соболезнуем.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Спровоцировал ажиотажный спрос на шахматы в России сериал Netflix
14:45 11-12-2020
Спровоцировал ажиотажный спрос на шахматы в России сериал Netflix
Все изменения в правилах оплаты услуг ЖКХ в 2021 году. Полный список
14:40 11-12-2020
Все изменения в правилах оплаты услуг ЖКХ в 2021 году. Полный список
«За изменение американской истории»: присвоил звание «Человек года» Джо Байдену и Камале Харрис Time
14:30 11-12-2020
«За изменение американской истории»: присвоил звание «Человек года» Джо Байдену и Камале Харрис Time
Ищет жертв скручивавшего голову младенцу массажиста СК Новосибирска
14:23 11-12-2020
Ищет жертв скручивавшего голову младенцу массажиста СК Новосибирска
Симптомы коронавируса по дням
14:20 11-12-2020
Симптомы коронавируса по дням
Ушел из жизни руководитель фабрики «Синар» Алексей Елезов
14:13 11-12-2020
Ушел из жизни руководитель фабрики «Синар» Алексей Елезов
Буду рассказывать, как для детишек из садика. Сегодня я снова пришел в магазин 3
14:02 11-12-2020
Буду рассказывать, как для детишек из садика. Сегодня я снова пришел в магазин
БердскКомпания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
13:52 11-12-2020
Компания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
Убрать дом, накрыть на стол: призвал устроить 31 декабря выходной для женщин губернатор Травников 1
13:52 11-12-2020
Убрать дом, накрыть на стол: призвал устроить 31 декабря выходной для женщин губернатор Травников
Как надолго сохранить капусту зимой в домашних условиях
13:50 11-12-2020
Как надолго сохранить капусту зимой в домашних условиях