Умерла актриса Барбара Виндзор

Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Британская актриса Барбара Виндзор скончалась в возрасте 83 лет, сообщает газета Guardian.
По словам мужа актрисы, причиной смерти стала болезнь Альцгеймера.
"Барбара с течением времени мирно скончалась, и я провел последние семь дней рядом с ее кроватью", - сказал он.
Актриса известна по ролям в телесериале "Жители Ист-Энда", она озвучила мышь Соню в фильмах "Алиса в стране чудес" и "Алиса в Зазеркалье" Тима Бертона.
В 1960-х годах Виндзор состояла в любовных отношениях с известным футболистом Джорджем Бестом. Ее также связывала "тайная дружба" с певицей Эми Уайнхаус, ушедшей из жизни в 2011 году.
В 2016 году актрисе было присвоено звание кавалера Ордена Британской империи.