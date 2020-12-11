Как правильно зажигать свечи на Хануку

Гореть каждая свечка обязана как минимум полчаса. Стоять менора обязана на видном месте. Она символизирует чудо Всевышнего для еврейского народа.

Ханукальные свечки зажигают с приходом ночи

Эксперты рассказали, как правильно зажигать свечи на иудейский праздник ханука. Согласно Талмуда, нужен на каждый дом ханукальный светильник. Лучше всего, когда каждый в семье будет иметь свой светильник.

Нет единого мнения, как правильно на хануку зажигать свечи

Согласно учения школы Шамая, в первый день нужно зажечь 8 свечек. Потом с каждым днем их число уменьшают. По мнению школы Гилеля, в первый ханукальный день нужно зажечь однy свечку. В следующие дни добавляют по одной. Свечки стоят в особом светильнике, меноре или ханукии. Ханукальные свечки зажигают с приходом ночи. Бывает, что иудеи ночи не ждут, поджигая свечки уже, когда зайдет солнце. Гореть каждая свечка обязана как минимум полчаса. Стоять менора обязана на видном месте. Она символизирует чудо Всевышнего для еврейского народа.

Кто-то ханукию ставит рядом с входом в дом. Правильнее всего в светильнике использовать оливковое масло. Огонь от праздничных свечек не может использоваться для обычных нужд. Из-за этого для поджигания меноры используется отдельный и особый светильник «шамаш». Каждую свечку поджигают отдельно от «шамаша». В первую ханукальную ночь произносится 3 благословения. Уже в дальнейшие праздничные вечера читают только 2 благословения.

Зажигать свечи на Хануку нужно по порядку

В дни праздника свечки зажигают, начиная с справой стороны. Перед приходом Субботы, вечером в пятницу зажигают ханукальные свечки перед субботними свечами. Масла в светильниках должно быть больше, чтобы в меноре огонь был еще полчаса, когда придет ночь. Когда не было возможности зажечь ханукию в начале ночи, то это делают позже, но уже без благословений. Когда у мужчины нет возможности зажигания ханукии, то это делает жена. Женщина, пока горит менора, в доме ничего не делает.

Зажигание свечей на хануку имеет древнюю историю

Иудея во 2 веке до н.э. была под гнетом империи Селевкидов. Евреи восстали из-за гонений на иудаизм. Правитель Антиох Эпифан силой насаждал греческое язычество. Для евреев жить по Торе стало опасно для жизни. Было даже так, что евреи уходили от иудаизма, переходя в греческое «просвещение». Евреи, ушедшие в язычество, потом выдавали своих иудейских собратьев властям.

Восстание подняли Маккавеи. В итоге они победили и освободили Иерусалим и Храм от язычников. Во время освобождения Храма был обнаружен только 1 кувшин неоскверненного масла. Его могло бы хватить только для 1 ночи горения Меноры. В итоге, благодаря чуду, масла хватило для 8 дней. Потом было приготовлено новое масло. Праздник ханука отмечается в память об этом событии. Евреи каждую ночь рядом с домами зажигают светильники. Маккавеи победил врагов и вернули собратьев к иудаизму.

Ханука, кроме зажигания свечей, имеет и иные обычаи. На праздник на масле жарят оладьи. Это является напоминанием, что ханукальное чудо случилось с кувшинчиком масла. Дети на Хануку играют в волчок, дрейдел.

Источник: 1rre.ru