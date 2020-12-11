11.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Убрать дом, накрыть на стол: призвал устроить 31 декабря выходной для женщин губернатор Травников

13:52 11.12.2020 Фото: pixabay
1 0

Однако предновогодний день для сотрудников областного кабмина останется рабочим.

% name% title
Новый год не за горами

Предприятиям Новосибирской области рекомендовали сделать 31 декабря выходным для женщин. Об этом сообщил глава региона Андрей Травников 11 декабря на пресс-конференции по итогам 2020 года.

«Считаю, что правильно было бы сделать 31 декабря выходным днем, а новогодние каникулы чуть-чуть короче. И пока такого решения на уровне страны не принято, я обращаюсь ко всем руководителям Новосибирской области, независимо, частное ли это предприятие или госпредприятие, по возможности сделать выходной для своих работников, по крайней мере для женщин, на которых выпадают хлопоты по подготовке к новогоднему вечеру», — сказал он.

Однако предновогодний день для сотрудников областного кабмина останется рабочим.

Ранее некоторые регионы уже объявили о том, что 31 декабря будет выходным днём. В некоторых же субъектах этот день будет нерабочим для госслужащих, в частности, в Ульяновской области и в Кировской области.

31 декабря выходной для женщин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будет выходной?

Аноним, 11 декабря 2020 14:31
Нет ... всех надо домой
А то мужчины могут завернуть не к тому столу ( некоторые)

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Спровоцировал ажиотажный спрос на шахматы в России сериал Netflix
14:45 11-12-2020
Спровоцировал ажиотажный спрос на шахматы в России сериал Netflix
Все изменения в правилах оплаты услуг ЖКХ в 2021 году. Полный список
14:40 11-12-2020
Все изменения в правилах оплаты услуг ЖКХ в 2021 году. Полный список
«За изменение американской истории»: присвоил звание «Человек года» Джо Байдену и Камале Харрис Time
14:30 11-12-2020
«За изменение американской истории»: присвоил звание «Человек года» Джо Байдену и Камале Харрис Time
Ищет жертв скручивавшего голову младенцу массажиста СК Новосибирска
14:23 11-12-2020
Ищет жертв скручивавшего голову младенцу массажиста СК Новосибирска
Симптомы коронавируса по дням
14:20 11-12-2020
Симптомы коронавируса по дням
Ушел из жизни руководитель фабрики «Синар» Алексей Елезов
14:13 11-12-2020
Ушел из жизни руководитель фабрики «Синар» Алексей Елезов
Буду рассказывать, как для детишек из садика. Сегодня я снова пришел в магазин 3
14:02 11-12-2020
Буду рассказывать, как для детишек из садика. Сегодня я снова пришел в магазин
БердскКомпания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
13:52 11-12-2020
Компания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
Убрать дом, накрыть на стол: призвал устроить 31 декабря выходной для женщин губернатор Травников 1
13:52 11-12-2020
Убрать дом, накрыть на стол: призвал устроить 31 декабря выходной для женщин губернатор Травников
Как надолго сохранить капусту зимой в домашних условиях
13:50 11-12-2020
Как надолго сохранить капусту зимой в домашних условиях