Убрать дом, накрыть на стол: призвал устроить 31 декабря выходной для женщин губернатор Травников

Новый год не за горами

Предприятиям Новосибирской области рекомендовали сделать 31 декабря выходным для женщин. Об этом сообщил глава региона Андрей Травников 11 декабря на пресс-конференции по итогам 2020 года.

«Считаю, что правильно было бы сделать 31 декабря выходным днем, а новогодние каникулы чуть-чуть короче. И пока такого решения на уровне страны не принято, я обращаюсь ко всем руководителям Новосибирской области, независимо, частное ли это предприятие или госпредприятие, по возможности сделать выходной для своих работников, по крайней мере для женщин, на которых выпадают хлопоты по подготовке к новогоднему вечеру», — сказал он.

Однако предновогодний день для сотрудников областного кабмина останется рабочим.

Ранее некоторые регионы уже объявили о том, что 31 декабря будет выходным днём. В некоторых же субъектах этот день будет нерабочим для госслужащих, в частности, в Ульяновской области и в Кировской области.