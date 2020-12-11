11.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

ПРФ обратился к россиянам: что срочно нужно сделать гражданам до конца 2020 года

23:30 11.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
0

С нового года все социальные выплаты, в том числе пенсии и ежемесячные выплаты из средств материнского капитала, будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «МИР».

% name% title
Тем работникам, кто оставит бумажную трудовую книжку, работодатель будет вносить сведения в оба документа - бумажный и электронный

Приближается конец года, и новосибирцам необходимо успеть принять определенные решения и подать необходимые заявления.

ВЫБИРАЕМ ФОРМУ ВЕДЕНИЯ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ

Всем работающим гражданам до 31 декабря 2020 года включительно необходимо подать письменное заявление работодателю выборе формы ведения трудовой книжки (в электронном или бумажном виде). Сотрудники, выбравшие электронную трудовую книжку, получают бумажную трудовую на руки. При этом бумажная трудовая книжка не теряет своей силы и продолжает использоваться наравне с электронной, так как является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года. В настоящее время в электронной версии фиксируются только сведения начиная с 2020 года. Тем работникам, кто оставит бумажную трудовую книжку, работодатель будет вносить сведения в оба документа - бумажный и электронный. Гражданам, которые впервые устроятся на работу с 2021 года, все сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.

ПЕРЕХОД НА КАРТЫ «МИР»

С нового года все социальные выплаты, в том числе пенсии и ежемесячные выплаты из средств материнского капитала, будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «МИР». Оформлением новых карт занимаются кредитные организации (банки). При этом, если при замене  предыдущей карты на карту «МИР» счет изменился, то необходимо указать новые реквизиты, подав соответствующее заявление в ПФР. Заявление о доставке пенсии с новыми реквизитами получатели пенсии могут подать через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России либо портале госуслуг. Получатели ежемесячных выплат из средств МСК могут сообщить об этом в клиентскую службу ПФР, предварительно записавшись на прием. Номер счета при наличии карты "МИР" можно посмотреть в онлайн-сервисе банка, получить в устройстве самообслуживания банка или в офисе банка.

ВЗНОСЫ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ СОФИНАНСИРОВАНИЯ. ПРОГРАММА ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ

У участников Программы софинансирования пенсий осталось меньше месяца для того, чтобы внести дополнительные взносы в счет своей будущей пенсии. В этом случае государство удвоит их весной будущего года. Речь идет о гражданах, которые вступили в Программу софинансирования в 2011 году. В 2021 году государство последний раз удвоит их взносы, так как согласно Закону софинансирование взносов производится в течение 10 лет с момента первого платежа. Напомним, что софинансированию в двойном размере подлежат взносы от 2-х до 12 тысяч рублей за год.

ВНИМАНИЕ!  Если будет уплачена сумма меньше 2-х тысяч рублей, то она просто фиксируется на лицевом счете гражданина и будет учитываться при расчете будущей пенсии, но не будет удвоена государством.

Пенсионные накопления будут выплачены, когда гражданин достигнет определенного возраста – 55 и 60 лет женщины и мужчины соответственно, а для «досрочников» и раньше (при возникновении права на страховую пенсию).

Источник: ПФР

карта мир платежная система трудовая книжка электронная трудовая книжка
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какую трудовую выберете?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Год кого будет в 2021 по славянскому календарю
23:50 11-12-2020
Год кого будет в 2021 по славянскому календарю
ПРФ обратился к россиянам: что срочно нужно сделать гражданам до конца 2020 года
23:30 11-12-2020
ПРФ обратился к россиянам: что срочно нужно сделать гражданам до конца 2020 года
День Конституции: как защищают права и свободы граждан РФ
23:00 11-12-2020
День Конституции: как защищают права и свободы граждан РФ
Оправдали присяжные врачей по делу об убийстве младенца. Они вернутся на работу в роддом
22:31 11-12-2020
Оправдали присяжные врачей по делу об убийстве младенца. Они вернутся на работу в роддом
Календарь еврейских праздников на 2021 год
22:20 11-12-2020
Календарь еврейских праздников на 2021 год
Взвинченные цены на продукты проверяет во всех регионах Генпрокуратура 1
22:16 11-12-2020
Взвинченные цены на продукты проверяет во всех регионах Генпрокуратура
Школьный сторож отказалась от должности главы поселка после победы на выборах
22:04 11-12-2020
Школьный сторож отказалась от должности главы поселка после победы на выборах
Гадания на Рождество 2021: На любовь деньги и замужество
21:50 11-12-2020
Гадания на Рождество 2021: На любовь деньги и замужество
БердскНедосчитается 120 млн рублей бюджет-2021 Бердска из-за снижения налогов в пандемию
21:47 11-12-2020
Недосчитается 120 млн рублей бюджет-2021 Бердска из-за снижения налогов в пандемию
Доступность лекарств от коронавируса и скорость прибытия "скорой" в регионах приказал выяснить Путин
21:33 11-12-2020
Доступность лекарств от коронавируса и скорость прибытия