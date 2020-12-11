В рубрику "Сообщи свои новости" написал Иван Петров:

Всем доброго 11 декабря. Я продолжу тему весов в магазине, я не буду вам портить нервы маркетингом, глупыми акциями, сравнивать Америку, СССР. Я так понял, что надо писать просто, не прерывать резко тему с весов на цены, не делать отступления объясняя, что такое очередь в наших магазинах. Я так понял, что люди связи не улавливают сразу и считают мой рассказ бредом. Буду рассказывать, как для детишек из садика. Сегодня я снова пришел в магазин, как ни странно, видимо прямо расставленный товар, и вежливость продавцов сделало свое дело, а то бы не пришел, остался бы без хлеба. Ой, ладно, снова меня потянуло не туда, в бред. Захожу в магазин, набираю продукты, и как всегда хочу купить конфеты, вкусные конфеты, ням, ням, пальчики оближешь. Да нет, шучу, обычные на пальвомом масле, картошка, красная шапочка, шоколадки, всякие там, берешь кулек и складываешь туда такие, а потом такие, вот эти вкусные, а вот эти с орехом, а у этих фантик красивый. И так как все по одной цене, то можно наложить в один мешочек всяких разных и стоит вся эта вкуснятина 50рублей за 100грамм.

Поэтому я старался побольше взять легких и поменьше тяжелых с орехами. Потому что я нищеброд и у меня вечно не хватает денег. Втарился, иду на кассу и смотрю, что на кассе никого нет. Подхожу, раскладываю продукты, жду когда кассир начнет считать. Кассир не считает сразу, она занята тем, что ногой там у себя под столом что то ищет и никак не может найти, как будто педаль от пианино. Есть еще кассы, но она сидит одна. Наконец она сделала что то там ногой и стала считать, пик, пик, пик, дело дошло до конфет, положила на весы - 650 грамм (0.65 * 50) = 320 рублей. Ой, что то много я взял, уберите от туда столько, чтоб было грамм 200. Она начинает развязывать мешок, подковыривать ноготочком, не так легко у ней это получилось и вот она загребла горсть конфет и взвесила 200 грамм. Я говорю ей, подождите, не завязывайте, вон те синие покладите обратно, а вон те с орехами уберите и еще вон те. И тут сзади меня стали издаваться голоса, что так долго там, давайте побыстрее, у меня ребенок. Я оглядываюсь назад и вижу, что за мной образовалась очередь, так быстро, моментально, ну не было же никого, и вдруг всем приспичило на выход. Ходили по магазину, смотрели, вертели товар, разглядывали, и тут сразу же всем приспичило на выход. Как муравьи в муравейнике, ползают, ползают, а потом что то происходит и начинается синхронная работа, все выстраиваются в очередь друг за другом и идут в одном направлении. Кассир услышав ворчание завязывает мешок, и пропикиват, говорит сумму, которую я должен заплатить за все продукты.

Я ей говорю, что не согласен, меня не устраивает. Она зовет кого то там с ключами, ждем, обнуляют, конфеты не считают. Я говорю, прекратите безобразничать, почему вы убрали конфеты. Она отвечает, идите и набирайте сами какие вам нужно, синие, с орехами. Я говорю, очередь тут образовалась и почему я должен стоять, ведь вот они конфеты и я их набрал нужно только убрать некоторые. Из очереди послышались визгливые женские голоса, да он всем нам портит нервы, позовите охрану, ему с утра недодали. Кассир - Вы будете рассчитываться ? Я - Нет, пока вы мне не посчитаете нормально. Опять зовет с ключами, обнуляет все и убирает весь товар в сторону и начинает обслуживать другого покупателя. Я ей говорю, да как же так, все нахмурились и задрали носы, вы меня не обслужили. И тут женщина, которая стояла за мной, муффина, муффина, вы мне мешаете, отойдите в сторонку. Ушел домой без покупок. Всё !