Ушел из жизни руководитель фабрики «Синар» Алексей Елезов

Благодаря активной жизненной позиции, бескомпромиссности, целеустремлённости и высокому профессионализму Алексея Борисовича предприятие выстояло, выжило в переломные 90-е годы, перешло на новые экономические рельсы, стало интенсивно развиваться и прирастать.

Благодаря активной жизненной позиции, бескомпромиссности, целеустремлённости и высокому профессионализму Алексея Борисовича предприятие выстояло, выжило в переломные 90-е годы.

На 75-м году жизни скончался известный новосибирский предприниматель, генеральный директор ОАО «Синар» Алексей Елезов. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выразил соболезнования родным и близким Алексея Борисовича.

В соболезновании говорится: «Горькая весть пришла вчера — 10 декабря, не стало известного новосибирца, человека дела Алексея Борисовича Елезова. Его кончина — тяжелая утрата не только для родных и близких, коллег и друзей, но и для всего городского сообщества.

Алексей Борисович внес огромный вклад в развитие Новосибирска, в становление его экономики и создание позитивного имиджа города. Почти 35 лет Алексей Борисович посвятил предприятию, ставшему для него главным делом жизни, — ОАО „Синар“.

Благодаря активной жизненной позиции, бескомпромиссности, целеустремлённости и высокому профессионализму Алексея Борисовича предприятие выстояло, выжило в переломные 90-е годы, перешло на новые экономические рельсы, стало интенсивно развиваться и прирастать. Сегодня одежда новосибирской фабрики представлена в самых отдалённых уголках нашей страны и даже за её пределами. ОАО „Синар“ является одним из ведущих предприятий легкой промышленности нашего региона. Уверен, дружный коллектив, созданный с любовью Алексеем Борисовичем, стойко перенесёт выпавшее испытание и продолжит дело своего наставника. Имя Алексея Борисовича будет жить в достижениях и успехах родного предприятия!

Я горжусь личным знакомством с Алексеем Борисовичем. Он навсегда останется в моей памяти как порядочный, мудрый, неравнодушный, интересный человек, настоящий профессионал, принципиальный и талантливый руководитель.

Сил и выдержки семье в этот тяжелый час. Примите мои глубокие соболезнования».