Ищет жертв скручивавшего голову младенцу массажиста СК Новосибирска

При этом сам массажист утверждает, что эти процедуры не опасны. По его словам, с помощью массажа он пытался исправить кривошей у грудничка.

Следователи СКР обращаются с просьбой ко всем родителям, которым оказывал услуги данный массажист

Напомним, 20 октября текущего года в ходе мониторинга СМИ было выявлено видео в социальных сетях о том, что массажистом, 1959 г.р., были оказаны новорожденному ребенку услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. На кадрах мужчина зажимает коленями голову грудничка и поворачивает его на 180 градусов. При этом сам массажист утверждает, что эти процедуры не опасны. По его словам, с помощью массажа он пытался исправить кривошей у грудничка.

По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится доследственная проверка. Следствие выясняет все обстоятельства, изложенные в сообщениях СМИ.

Следователи СКР обращаются с просьбой ко всем родителям, которым оказывал услуги данный массажист, также просим откликнуться родителей, чей ребенок изображен на видео, и лицо, которое снимало это видео, связаться со следователем Меренчуковой Анной Андреевной по телефону 8-913-754-37-67.

Источник: nsk.sledcom.ru