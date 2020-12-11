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Спровоцировал ажиотажный спрос на шахматы в России сериал Netflix

14:45 11.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Кроме самих шахмат, наблюдается увеличение интереса россиян к обучающей литературе: общий рост продаж книг по игре в шахматы составил 9%. Большая часть этой литературы была реализована онлайн.

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Спрос россиян на шахматы резко вырос после выхода сериала "Ход королевы"

Лидерами по продажам стали Москва и Петербург, отмечается в исследовании оператора фискальных данных OFD.ru.
Продажи шахмат в России в ноябре после выхода сериала "Ход королевы" выросли на 48%, сообщается в исследовании оператора фискальных данных OFD.ru.

В сравнении с октябрем продажи шахмат в ноябре выросли почти в 1,5 раза (+48% в деньгах). Рост продаж онлайн составил +12%, а основной рост произошел офлайн - более чем в 2,5 раза и на +166% в деньгах. Аналитики связывают это с выходом сериала "Ход королевы", релиз которого состоялся в конце октября. Сериал уже посмотрели более 62 млн человек во всем мире.

Лидерами по продажам стали Москва и Петербург, где продажи выросли в два и 1,5 раза. Среди других городов страны можно выделить Нижний Новгород и Краснодар, где рост составил +90%, а также Махачкалу, где продажи выросли в восемь раз.

В ноябре в Москве был продан офлайн один из самых дорогих шахматных наборов стоимостью в 1,4 млн рублей. Кроме самих шахмат, наблюдается увеличение интереса россиян к обучающей литературе: общий рост продаж книг по игре в шахматы составил 9%. Большая часть этой литературы была реализована онлайн.

сериал ход королевы шахматы
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