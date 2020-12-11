11.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Политика

Кто хочет дискредитировать вакцину от коронавируса "Спутник V"

15:00 11.12.2020 Фото: pixabay.com
1

Прививки получили уже более 150 тысяч человек, представляющих группы высокого риска заражения.

% name% title
Минобороны заявило о планах по дискредитации "Спутник V" из-за рубежа
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

"Снять и выбросить": предостерегают от ношения маски на улице в мороз врачиКто хочет дискредитировать вакцину от коронавируса "Спутник V"Ещё 819 новостей

Минобороны в деталях знает, какие средства и ресурсы выделены из-за рубежа на дискредитацию российской вакцины "Спутник V", заявил официальный представитель ведомства, генерал-майор Игорь Конашенков.
"В социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия псевдоаналитических "расследований" и лжесвидетельств "очевидцев" о якобы "опасности" российской вакцины или поголовных "отказах" от вакцинирования, в том числе и в ВС РФ", — сказал он.
По словам Конашенкова, "информационный саботаж" не ослабит эффективность российских вакцин и не усилит "целительность" зарубежных аналогов".

"Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Летом она успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Сейчас идут пострегистрационные тесты.
Также началась вакцинация. Прививки получили уже более 150 тысяч человек, представляющих группы высокого риска заражения, — врачи, педагоги, работники социальных служб.
В ближайшее время у россиян появится возможность привиться от коронавируса еще одним отечественным препаратом — "ЭпиВакКороной" от новосибирского научного центра "Вектор". Идет разработка и других российских вакцин.

Источник: РИА Новости

COVID-19 вакцина коронавирус пандемия
Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будете ставить прививку?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

«Мы вас плохо слышим»: ловко выкрутились ведущие прямого эфира. Смотрите видео
16:30 11-12-2020
«Мы вас плохо слышим»: ловко выкрутились ведущие прямого эфира. Смотрите видео
БердскПовысят ли цену на проезд в маршрутках частные перевозчики Бердска с 15 декабря 2020?
16:27 11-12-2020
Повысят ли цену на проезд в маршрутках частные перевозчики Бердска с 15 декабря 2020?
Какие выплаты и льготы прекращается с 1 января 2021 года в России
16:20 11-12-2020
Какие выплаты и льготы прекращается с 1 января 2021 года в России
Выбраться из бедности можно. Только нужно заключить контракт с государством
16:15 11-12-2020
Выбраться из бедности можно. Только нужно заключить контракт с государством
Пандемическая торговля и тренды в экономике в 21 году
16:07 11-12-2020
Пандемическая торговля и тренды в экономике в 21 году
Ремонт квартиры для курильщика – как убрать запах и следы дыма
16:06 11-12-2020
Ремонт квартиры для курильщика – как убрать запах и следы дыма
Силовые опоры освещения – назначение, применение, изготовление
16:04 11-12-2020
Силовые опоры освещения – назначение, применение, изготовление
Смертей все больше: подтверждено 613 летальных случаев за сутки на 1 декабря в России
16:02 11-12-2020
Смертей все больше: подтверждено 613 летальных случаев за сутки на 1 декабря в России
+28 585 новых случая заражения коронавирусом за сутки на 11 декабря в России
16:00 11-12-2020
+28 585 новых случая заражения коронавирусом за сутки на 11 декабря в России
БердскОстанется без елки и горки площадь у ДЦ «Октябрь» в Новом посёлке Бердска
16:00 11-12-2020
Останется без елки и горки площадь у ДЦ «Октябрь» в Новом посёлке Бердска