Кто хочет дискредитировать вакцину от коронавируса "Спутник V"

Минобороны в деталях знает, какие средства и ресурсы выделены из-за рубежа на дискредитацию российской вакцины "Спутник V", заявил официальный представитель ведомства, генерал-майор Игорь Конашенков.
"В социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия псевдоаналитических "расследований" и лжесвидетельств "очевидцев" о якобы "опасности" российской вакцины или поголовных "отказах" от вакцинирования, в том числе и в ВС РФ", — сказал он.
По словам Конашенкова, "информационный саботаж" не ослабит эффективность российских вакцин и не усилит "целительность" зарубежных аналогов".
Также началась вакцинация. Прививки получили уже более 150 тысяч человек, представляющих группы высокого риска заражения, — врачи, педагоги, работники социальных служб.
В ближайшее время у россиян появится возможность привиться от коронавируса еще одним отечественным препаратом — "ЭпиВакКороной" от новосибирского научного центра "Вектор". Идет разработка и других российских вакцин.
Источник: РИА Новости