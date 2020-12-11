День Конституции: как защищают права и свободы граждан РФ

В главе 2 прописано, что человеку в России гарантированы право на жизнь, достоинство, безопасность, свободу и личную неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

В России существует Уполномоченный по правам человека

В первую очередь права граждан защищает Основной закон страны — Конституция.

В главе 2 прописано, что человеку в России гарантированы право на жизнь, достоинство, безопасность, свободу и личную неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, ознакомление с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, неприкосновенность жилища, определение и указание своей национальной принадлежности, пользование родным языком, право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства, свободно выезжать за пределы РФ и беспрепятственно возвращаться. Гарантированы свобода совести и вероисповедания, мысли и слова, право на информацию.

Также граждане РФ имеют право на объединение (гарантированы свобода союзов, партий), на собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования, участие в управлении делами государства, право избирать и быть избранным, а также право обращаться в государственные органы.

Кроме того, Конституцией гарантированы социальные, экономические, культурные права — полный список прав и свобод есть в соответствующей главе Основного закона.

Отдельно права и свободы защищены кодексами и отдельными законами.

Так, в частности, трудовые права граждан защищает Трудовой кодекс РФ. В статье 3 прописано: «каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав». Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах.

Семейный кодекс защищает права детей и семьи: «семья, материнство, отцовство и детство в Российской Федерации находятся под защитой государства».

В Гражданском кодексе указано, что «гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого‑либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты».

Закон «О защите прав потребителей» устанавливает права потребителей на приобретение товаров, работ и услуг надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о них и об их изготовителях, исполнителях и продавцах, о владельцах агрегаторов информации о товарах и услугах, просвещение, государственную и общественную защиту их интересов.

Уполномоченный по правам человека

В России существует Уполномоченный по правам человека. Должность Уполномоченного по правам человека в РФ учреждена в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами. Уполномоченный, в частности, рассматривает жалобы граждан РФ и находящихся на территории России иностранных граждан и лиц без гражданства и принимает необходимые меры по защите прав человека по собственной инициативе в случае, если ему поступила информация о массовых или грубых нарушениях прав и свобод граждан, либо в случаях, имеющих особое общественное значение или связанных с необходимостью защиты интересов лиц, не способных самостоятельно использовать правовые средства защиты. В случае необходимости можно обратиться к Уполномоченному — вот ссылка.

Источник: duma