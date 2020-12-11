Массово бегут из малых городов жители России. Из-за чего?

В 2019 году международная компания Gallup сообщила по результатам своего исследования, что из России хочет уехать каждый пятый житель.

Учеба и работа подтолкнули россиян к мыслям о переезде из малых городов

Жители российских городов все чаще задумываются о переезде. Кроме поиска лучшей работы и получения образования граждане в этом году стали пристальнее обращать внимание на вопрос безопасности.

Число россиян, готовых к переезду внутри страны, выросло. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провели специалисты Высшей школы экономики (ВШЭ). Результаты исследования есть у РБК.

Если в 2016 году только 28% опрошенных жителей России задумывались над переездом в другие регионы, то спустя четыре года эта доля выросла до 42% (респонденты выбирали варианты ответов, что иногда задумывались о переезде, запланировали его или уже находятся в процессе).

В целом по стране найти новую работу в другом регионе намерены 28 против 18% респондентов в 2016 году.

ВШЭ опросила 6 тыс. респондентов в возрасте от 15 до 72 лет в 59 регионах страны. Исследование проводилось методом личного интервью с 11 сентября по 5 октября. Предыдущие исследования ВШЭ на эту тему проводились в декабре 2016 и сентябре 2018 года.

Эксперты ВШЭ отмечают, что малые города потеряли все преимущества перед селами: подавляющее большинство жителей, например, убеждены, что у них нет шанса качественно обучиться выбранной профессии. Так, 87% уверены, что получить хорошее образование там, где они сейчас живут, невозможно. Похожего мнения придерживаются 67% жителей средних городов, а также 41% обитателей крупных (кроме Москвы и Санкт-Петербурга).

Еще одна причина, которая подталкивает россиян к переезду, — трудоустройство. В крупных (не столичных) городах уверены, что смогут найти достойную работу, только 39%; так же полагают меньше четверти жителей средних и незначительная доля представителей малых городов и сел, отмечают в ВШЭ.

За четыре года резко сократилось число россиян, которые довольны тем местом, где сейчас живут, и не хотели бы его менять. Если в 2016 году таких было 43%, то в 2020-м стало 21%.

По словам исследователей, Москва на этом фоне выглядит наиболее привлекательной для своих жителей. Так, например, что найти хорошую работу в столице проще, считают 60 против 33% респондентов в целом по стране. 71% опрошенных отметили, что в Москве можно получить хорошее образование. Что касается наличия разнообразного досуга, то в столице о нем сообщили 61 против 28% респондентов в целом по стране.

Аналитики из ВШЭ отмечают, что за последнее время выросло число факторов, которые подталкивают россиян к переезду. Главной мотивацией по-прежнему остается поиск лучшей работы. В Москве, а также в целом по стране среди жителей растет желание получить лучшее образование и жить там, где есть хорошая инфраструктура для проведения свободного времени. В то же время, как отмечают исследователи, впервые россияне в числе важных факторов упомянули условие безопасности. Для регионов этот показатель увеличился с 4% в 2016 до 8% в 2020 году. Для москвичей (22%) он стал одной из главных мотиваций в уходящем году, чтобы уехать.

Ранее специалисты сервиса по поиску работы HeadHunter выяснили, что около 20% жителей России хотят переехать в другой регион, почти 40% периодически думают об этом, а 31% не хотят. Основные причины — плохая экология, некомфортный климат, а также низкие зарплаты.

В 2019 году международная компания Gallup сообщила по результатам своего исследования, что из России хочет уехать каждый пятый житель. При этом в качестве потенциального места для переезда граждане рассматривают в основном страны Евросоюза (40%), а также Северной Америки (16%).

Источник: РБК