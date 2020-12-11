Изрезал своего друга пьяный дебошир в Новосибирске

В Новосибирске мужчина предстанет перед судом за убийство своего знакомого

Следственным отделом по Кировскому району города Новосибирск СУ СКР по Новосибирской области завершено расследование в отношении местного жителя, 1979 г.р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 27 сентября 2020 года в вечернее время обвиняемый распивал спиртное в компании двух знакомых мужчин и женщины на участке местности, расположенном в 100 метрах в западном направлении от угла дома по улице Ольховская Кировского района города Новосибирска. Между обвиняемым и одним из мужчин возник конфликт на бытовой почве. Он подошел к последнему и имеющимся при себе ножом нанес потерпевшему не менее 2 ударов в область в область грудной клетки и не менее 1 удара в область левого предплечья. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: nsk.sledcom.ru