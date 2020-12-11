11.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Экстренно сел самолет S7 «Иркутск-Новосибирск»

14:59 11.12.2020 Фото: pixabay
0

В это время на борту было 76 пассажиров. 

% name% title
В это время на борту было 76 пассажиров.

В пятницу, 11 декабря, самолет S7 «Иркутск-Новосибирск» вернулся в аэропорт вылета. В воздухе самолет пробыл около часа: на полпути к Новосибирску у самолета сработал датчик неисправности. В это время на борту было 76 пассажиров.  Рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

— Людям будет предоставлен резервный борт, на котором они улетят в Новосибирск. Сейчас пассажиры ожидают вылет, к ним прибудет другое воздушное судно. Какая именно неисправность произошла на борту, пока неизвестно. Транспортной прокуратурой организована проверка, — помощник прокурора Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Екатерина Телегина.

самолет экстренно скл
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Все в порядке?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

«Мы вас плохо слышим»: ловко выкрутились ведущие прямого эфира. Смотрите видео
16:30 11-12-2020
«Мы вас плохо слышим»: ловко выкрутились ведущие прямого эфира. Смотрите видео
БердскПовысят ли цену на проезд в маршрутках частные перевозчики Бердска с 15 декабря 2020?
16:27 11-12-2020
Повысят ли цену на проезд в маршрутках частные перевозчики Бердска с 15 декабря 2020?
Какие выплаты и льготы прекращается с 1 января 2021 года в России
16:20 11-12-2020
Какие выплаты и льготы прекращается с 1 января 2021 года в России
Выбраться из бедности можно. Только нужно заключить контракт с государством
16:15 11-12-2020
Выбраться из бедности можно. Только нужно заключить контракт с государством
Пандемическая торговля и тренды в экономике в 21 году
16:07 11-12-2020
Пандемическая торговля и тренды в экономике в 21 году
Ремонт квартиры для курильщика – как убрать запах и следы дыма
16:06 11-12-2020
Ремонт квартиры для курильщика – как убрать запах и следы дыма
Силовые опоры освещения – назначение, применение, изготовление
16:04 11-12-2020
Силовые опоры освещения – назначение, применение, изготовление
Смертей все больше: подтверждено 613 летальных случаев за сутки на 1 декабря в России
16:02 11-12-2020
Смертей все больше: подтверждено 613 летальных случаев за сутки на 1 декабря в России
+28 585 новых случая заражения коронавирусом за сутки на 11 декабря в России
16:00 11-12-2020
+28 585 новых случая заражения коронавирусом за сутки на 11 декабря в России
БердскОстанется без елки и горки площадь у ДЦ «Октябрь» в Новом посёлке Бердска
16:00 11-12-2020
Останется без елки и горки площадь у ДЦ «Октябрь» в Новом посёлке Бердска