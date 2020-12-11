Экстренно сел самолет S7 «Иркутск-Новосибирск»

В это время на борту было 76 пассажиров.

В это время на борту было 76 пассажиров.

В пятницу, 11 декабря, самолет S7 «Иркутск-Новосибирск» вернулся в аэропорт вылета. В воздухе самолет пробыл около часа: на полпути к Новосибирску у самолета сработал датчик неисправности. В это время на борту было 76 пассажиров. Рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

— Людям будет предоставлен резервный борт, на котором они улетят в Новосибирск. Сейчас пассажиры ожидают вылет, к ним прибудет другое воздушное судно. Какая именно неисправность произошла на борту, пока неизвестно. Транспортной прокуратурой организована проверка, — помощник прокурора Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Екатерина Телегина.