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Останется без елки и горки площадь у ДЦ «Октябрь» в Новом посёлке Бердска

16:00 11.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Снежные городки в этом году в Бердске построят возле кинотеатра «Орион» и ДК «Родина». Там будут и горки, и снежные фигуры, и фотозоны.

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Снежные городки в этом году в Бердске построят возле кинотеатра «Орион» и ДК «Родина»

Новый посёлок Бердска временно лишился своей главной праздничной площадки. Впервые возле ДЦ «Октябрь» в этом году не будут ставить ни ёлку, ни фигуры, ни горки.

Как пояснила начальник отдела культуры Бердска Оксана Мокриенко, главную поселковую ёлку поставят возле школы №4.

- Здание ДЦ «Октябрь» признано аварийным. В целях безопасности ёлку в этом году решено было перенести. Установка фигур, горок и прочего не возможна, так как территория площадки у школы маленькая, - отметила Мокриенко.

При этом в администрации категорически опровергли слухи о том, что площадку у «Октября» передали под парковку местному супермаркету. Территория по-прежнему закреплена за досуговым центром.

В «Октябре» прекратили всю кружковую и концертную деятельность. В старом здании опасно покосился фундамент и обвис потолок. Решается вопрос о сносе и строительстве нового центра. В «Октябре» даже побывал губернатор Андрей Травников, которому сообщили, что это - главный культурный центр посёлка, и потерять его невозможно. Коллективы «Октября» временно проводят репетиции в школе и в соседних посёлках.

Напомним, снежные городки в этом году в Бердске построят возле кинотеатра «Орион» и ДК «Родина». Там будут и горки, и снежные фигуры, и фотозоны.

городская елка снежный городок
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