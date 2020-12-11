Выбраться из бедности можно. Только нужно заключить контракт с государством

Как социальный контракт поможет выбраться из бедности

По итогам «обкатки» механизма использования соцконтракта в 21 регионе страны Минтруд предложил усовершенствовать его. Проект поправок в программу ведомство опубликовало для общественного обсуждения 9 декабря. Среди прочего, планируется помогать людям обустроить личное подсобное хозяйство… Как социальный контракт помогает победить бедность, разбиралась «Парламентская газета».

Не рыба, а удочка

Социальный контракт — это договор человека с органами соцзащиты ради преодоления жизненных неурядиц, из-за которых он не может обеспечить себя и свою семью. Причём главная цель — не временная поддержка, а преодоление обстоятельств, из-за которых человек стал нуждающимся.

Это важный инструмент в борьбе с бедностью, потому что даёт людям средство для достижения цели и стимул развиваться дальше, считает первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. «И лучше ничего не предложишь: такую помощь человек оценит и начнёт её приумножать», — сказал он «Парламентской газете».

Соцконтракт включает программу социальной адаптации: гражданин выполняет, чиновники помогают. Помощь может быть разной: поиск вакансий, направление на курсы для получения новой профессии, консультации для открытия своего дела, временная поддержка на плаву. Регионы могут вводить дополнительные меры, например, выплаты на погашение долгов по коммуналке.

В рамках соцконтракта можно получить и деньги. Пособия и субсидии дают на достижение поставленных целей, например, на закупку оборотных средств или выводка цыплят для личного хозяйства, а также на поддержку в текущих условиях (покупку одежды, лекарств, школьных принадлежностей и т.д.). Все покупки придётся подтверждать кассовыми чеками.

Размеры выплат устанавливают сами регионы, причём суммы зависят от конкретных целей соцконтракта. В Московской и Ростовской области, например, предельная сумма выплаты — 60 тысяч рублей, в Волгоградской — 40 тысяч, в Нижегородской 250 тысяч.

Сельским жителям дадут больше возможностей

Как показал опыт регионов, особенно часто россияне оформляют соцконтракт для развития личного подсобного хозяйства. В 2019 году такой выбор сделали почти 30 процентов из всех участников программы, отмечает Минтруд в пояснительной записке. «Граждане, проживающие в сельской местности, имеют возможность повысить свои доходы только за счёт роста натуральных поступлений от личного подсобного хозяйства», — поясняют популярность этой меры в ведомстве.

Востребованность поддержки именно по развитию личных ферм, теплиц и огородов связана с тем, что в принципе большинство нуждающихся — это жители сёл и деревень, уточнил Валерий Рязанский. «Там нет других рабочих мест, да и у этих людей нет особых производственных навыков, они, как правило, не электрики и не монтажники, а умеют только работать на земле», — отметил он.

В связи с этим Минтруд решил выделить развитие подсобного хозяйства в отдельный вид соцконтракта. Это значит, что для оказания помощи в этом деле регионы будут получать федеральные субсидии по отдельной статье. Тем самым увеличатся объёмы помощи.

А вот дополнительное образование, наоборот, позволят получать в рамках любого соцконтракта, следует из проекта Минтруда. Сейчас это отдельный вид помощи: человек заключает соцконтракт, его направляют на курсы или стажировку, после чего он обязан трудоустроиться. А по новым правилам можно будет, например, выбрать помощь по развитию личного подсобного хозяйства плюс получить направление на курсы фермерства. Или — заключить соцконтракт для открытия своего дела и одновременно пойти на курсы предпринимателей.

Такой подход создаст синергетический эффект, и, как следствие, «с большей вероятностью позволит гражданам реализовать свой трудовой потенциал и выйти из трудной жизненной ситуации», рассчитывает Минтруд.

Любой соцконтракт обязывает гражданина предоставлять чиновникам данные об условиях своей жизни в течение трёх лет. Это нужно, чтобы они могли понять: удалось ли человеку справиться с трудностями, не вернулся ли он опять за черту бедности. Однако Минтруд пришёл к выводу, что три года — это слишком много с точки зрения административных трудозатрат, поэтому предлагает сократить срок отчётности до года.

Кто может оформить соцконтракт

Такой формат поддержки доступен всем малоимущим гражданам. Общий критерий — человек по независящим от него причинам получает доход ниже регионального прожиточного минимума. В расчётах дохода учитывают состав семьи, наличие имущества в собственности и другие факторы.

Чтобы получить помощь от государства, нужно подать заявку в отделение соцзащиты, через МФЦ или региональный портал госуслуг. К ней нужно приложить комплект документов — их список может отличаться в разных субъектах и в зависимости от вида конечной помощи. Как правило, обязательно нужна справка о доходах, нередко требуется выписка из трудовой книжки или справка о признании гражданина безработным (точный список можно уточнить в отделении соцзащиты).

Срок действия контракта может быть от трёх месяцев до года. В регионах также определяют периодичность оказания такой помощи, например, раз в три года.

Если гражданин не будет выполнять своих обязательств по контракту, ему перестанут помогать. А если он просил поддержки ради открытия бизнеса, то, закрыв его по своей инициативе, он будет обязан ещё и вернуть государству все деньги.

Источник: pnp.ru