Первая неделя выборов мэра Бердска: Кто захотел стать главой города на 11 декабря 2020, за три дня до окончания приема заявок

Очередь из желающих сесть в мэрское кресло не стоит в конкурсную комиссию по отбору кандидатов. Дай бог, чтобы их было хотя бы двое, чтобы конкурс признали состоявшимся и 25 декабря депутаты назвали имя нового градоначальника.

25 декабря 2020 станет известно, кто будет управлять Бердском следующие 5 лет

В пятницу, 11 декабря, не оказалось желающих поучаствовать в конкурсе по отбору кандидатов на пост мэра Бердска. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в конкурсной комиссии.

Таким образом, за три дня до окончания приема заявок от желающих сесть в мэрское кресло обозначились лишь два претендента — действующий глава Евгений Шестернин и бывший чиновник Александр Трушакин. Но у второго, как сообщал спикер горсовета Бердска Владимир Голубев, не хватает документов. И если он не изменит своего решения баллотироваться, должен пополнить пакет документов до 17 декабря. Это последний день приема заявок на участие в конкурсе.

Нынешняя «выборная кампания» проходит крайне вяло. И если больше не будет кандидатов, а одного из нынешних не зарегистрируют в таком статусе, то «выборы» признают несостоявшимися и объявят новый конкурс с соблюдением всех обязательных процедур, начиная от избрания членов конкурсной комиссии.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», нынешний градоначальник Евгений Шестернин подал заявку в четверг, 10 декабря. Хотя старт этой процедуре был дан 4 декабря.

-Евгений Анатольевич сдал документы... А вот допускать ли до следующего этапа конкурса (тестирование), решает конкурсная комиссия, - отметил Голубев.

Ведь конкурсная комиссия должна проверить подлинность сданных документов и правдивость предоставленных сведений.

Первый кандидат — Александр Трушакин - подал заявку на участие в борьбе за кресло мэра Бердска 9 декабря. В 2019 году он баллотировался в мэры Новосибирска, но его регистрацию в качестве кандидата аннулировали на основании апелляционного определения по решению Верховного суда. Он выдвигался от регионального отделения "Партии Великое Отечество". Но 25 июля ВС РФ приостановил деятельность этой всероссийской политической партии.

Александр Трушакин в 2010 году участвовал в выборах в законодательное собрание в Советском районе Новосибирска по 37-у округу, в 2011-м пытался стать депутатом горсовета Бердска от КПРФ, в 2016 году выдвигался в Госдуму и совет депутатов Бердска от «Яблока». С 2011 по 2013 годы возглавлял Гусельниковский сельсовет Искитимского района.

Как выберут мэра Бердска

С 4 декабря конкурсная комиссия начала прием заявок от кандидатов на пост главы Бердска. Претенденты на высший муниципальный пост могут приносить документы по 17 декабря включительно с 10.00 до 16.00 в кабинет №34 администрации города (ул. Горького, 9). Справки по телефону аппарата Совета депутатов — 8 (383-41) 3-17-11.

Решение о сроках каждого этапа выборов мэра депутаты определили на сессии, прошедшей 27 ноября, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Собственно конкурс по отбору кандидатур на должность главы в виде письменного теста на знание законодательства в сфере муниципального управления пройдет 25 декабря в 9.00 часов в актовом зале мэрии.

После тестирования, прошедшие в следующий этап претенденты будут заслушаны конкурсной комиссией, которая выберет не менее двух кандидатов на пост мэра. Эти кандидатуры в тот же день рассмотрят депутаты на внеочередной сессии Совета. И путем тайного голосования выберут нового главу Бердска. В мэрское кресло сядет тот, кто получит наибольшее число депутатских голосов.

Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" спикер горсовета и председатель конкурсной комиссии Владимир Голубев, для избрания необходимо, чтобы за кандидата проголосовало не менее 17 депутатов — половина от списочного состава плюс один. В противном случае комиссия будет вынуждена признать конкурс несостоявшимся, а Совет депутатов должен будет объявить новый конкурсный отбор.

Напомним, что в 2015 году, когда впервые в Бердске применили схему назначения главы по конкурсу и победил Шестернин, было 14 претендентов. Возглавить город 5 лет назад хотели люди в возрасте от 37 до 63 лет - от массажиста до пенсионера ФСБ, чиновников и доктора наук.

Евгений Шестернин, срок полномочий которого истек 26 ноября 2020 года, 1 декабря официально заявил об участии в "предвыборной гонке". Его желание поддержали губернатор Новосибирской области Андрей Травников и бердский депутатский корпус. Шестернин по Уставу остается управлять городом до того момента, как депутаты на сессии тайным голосованием выберут мэра. Это произойдет 25 декабря.

Как стать мэром Бердска, читайте в публикации "Курьер. Среда. Бердск".

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