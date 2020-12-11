Столкнулись два грузовика: Несколько часов ликвидировали затор на трассе Р-255 под Новосибирском

В Новосибирской области оперативно ликвидировали крупный затор на федеральной трассе[

В течение трёх часов дорожным и экстренным службам удалось ликвидировать последствия крупного ДТП и полностью восстановить движение на федеральной трассе в Новосибирской области. Совместными усилиями оперативно развернули работу для оказания помощи водителям и пассажирам проезжающего автотранспорта, которые попали в многокилометровый затор.

10 декабря в 20:30 (вр.местн) на пульт оперативного дежурного поступила информация о формировании затора на 107 км федеральной автомобильной дороги Р-255 в Болотнинском районе Новосибирской области, ближайший населённый пункт Егоровка находится в 20 км от места инцидента. На трассе наблюдалось скопление автомобильного транспорта вследствие сильных гололедных явлений и произошедшего дорожно-транспортного происшествия с участием двух грузовых автомобилей. В результате чего в обоих направлениях произошло большое скопление автомобилей.

Для ликвидации последствий затора задействовали специалистов дорожных служб, экипажи ГИБДД и скорой медицинской помощи, представителей администрации муниципалитета. Для контроля и оценки обстановки на месте происшествия работала оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона МЧС России. Всего реагировали 16 человек и 9 единиц техники, в том числе тяжёлая спецтехника, тракторы.

Кроме того, осуществлялось взаимодействие с диспетчерами автовокзалов Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской и Омской областей, которые информировали пассажиров об ограничении движения на данном участке трассы. Такая информация доводилась и на частоте, используемой водителями-дальнобойщиками, для оповещения водителей дальних расстояний учитывать свой маршрут, чтобы не оказаться в пробке.

На случай ухудшения обстановки в Новосибирской области в готовности к развёртыванию находились четыре пункта обогрева в ближайших пунктах общественного питания. Ситуация находилась на контроле Главного управления МЧС России по Новосибирской области во взаимодействии с главными управлениями МЧС России по субъектам РФ в Сибирском федеральном округе.

В 23:50 движение восстановили полностью во всех направлениях.

Сотрудники МЧС России рекомендуют водителям при планировании дальних поездок максимально учитывать прогнозы погоды и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и предпринимать все меры безопасной езды. В любом случае, при выезде из населённого пункта на трассу с собой необходимо заблаговременно взять продукты питания, питьевую воду, тёплые вещи и заряженный мобильный телефон.

Источник: МЧС по НСО