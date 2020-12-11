+28 585 новых случая заражения коронавирусом за сутки на 11 декабря в России

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 28 585 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 4600 (16,1%) без клинических проявлений.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Чукотский автономный округ 0%
2. Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл 0,6%
3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Оренбургская область, Новосибирская область 0,7%
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 597 711 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 26 171 человек:
Москва — 5920
Санкт-Петербург — 2380
Московская область — 839
Архангельская область — 631
Ленинградская область — 578
Воронежская область — 486
Нижегородская область — 420
Свердловская область — 405
Республика Саха (Якутия) — 399
Мурманская область — 391
Кировская область — 391
Тверская область — 390
Красноярский край — 390
Тюменская область — 377
Республика Карелия — 373
Хабаровский край — 354
Пермский край — 352
Республика Коми — 350
Ульяновская область — 347
Республика Бурятия — 328
Самарская область — 318
Ростовская область — 305
Республика Северная Осетия - Алания — 301
Омская область — 295
Ханты-Мансийский автономный округ — 284
Белгородская область — 266
Забайкальский край — 263
Волгоградская область — 261
Ярославская область — 250
Ямало-Ненецкий автономный округ — 247
Иркутская область — 244
Амурская область — 238
Орловская область — 236
Курская область — 230
Псковская область — 219
Кемеровская область — 219
Новосибирская область — 216
Сахалинская область — 214
Алтайский край — 212
Брянская область — 204
Томская область — 203
Приморский край — 199
Карачаево-Черкесская Республика — 197
Саратовская область — 194
Республика Крым — 192
Калининградская область — 189
Рязанская область — 186
Ставропольский край — 181
Ивановская область — 180
Республика Хакасия — 179
Оренбургская область — 178
Владимирская область — 163
Новгородская область — 163
Тульская область — 162
Калужская область — 156
Костромская область — 148
Вологодская область — 137
Краснодарский край — 129
Кабардино-Балкарская Республика — 127
Удмуртская Республика — 121
Пензенская область — 117
Камчатский край — 114
Астраханская область — 110
Севастополь — 110
Курганская область — 110
Смоленская область — 108
Республика Башкортостан — 104
Липецкая область — 103
Республика Татарстан — 98
Республика Тыва — 92
Республика Мордовия — 81
Республика Алтай — 80
Республика Адыгея — 77
Республика Дагестан — 70
Республика Чувашия — 45
Республика Марий Эл — 41
Республика Ингушетия — 40
Республика Калмыкия — 37
Магаданская область — 37
Челябинская область — 30
Чеченская Республика — 24
Тамбовская область — 21
Еврейская автономная область — 11
Чукотский автономный округ — 4
За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 059 840 человек.
За последние сутки подтверждено 613 летальных случаев:
Москва — 77
Санкт-Петербург — 69
Московская область — 29
Воронежская область — 28
Ростовская область — 26
Челябинская область — 19
Белгородская область — 17
Архангельская область — 17
Пермский край — 17
Свердловская область — 17
Красноярский край — 16
Нижегородская область — 15
Республика Хакасия — 14
Ивановская область — 13
Иркутская область — 13
Алтайский край — 11
Ульяновская область — 10
Тульская область — 9
Вологодская область — 9
Краснодарский край — 9
Владимирская область — 8
Омская область — 8
Мурманская область — 7
Республика Крым — 7
Ставропольский край — 7
Удмуртская Республика — 7
Республика Чувашия — 7
Оренбургская область — 7
Самарская область — 7
Новосибирская область — 7
Саратовская область — 6
Тюменская область — 6
Ханты-Мансийский автономный округ — 6
Астраханская область — 5
Волгоградская область — 5
Севастополь — 5
Томская область — 5
Липецкая область — 4
Смоленская область — 4
Приморский край — 4
Костромская область — 3
Курская область — 3
Ярославская область — 3
Республика Дагестан — 3
Республика Татарстан — 3
Пензенская область — 3
Курганская область — 3
Ямало-Ненецкий автономный округ — 3
Кемеровская область — 3
Калужская область — 2
Орловская область — 2
Рязанская область — 2
Тамбовская область — 2
Тверская область — 2
Республика Карелия — 2
Кабардино-Балкарская Республика — 2
Республика Башкортостан — 2
Республика Марий Эл — 2
Республика Алтай — 2
Хабаровский край — 2
Псковская область — 1
Республика Мордовия — 1
Кировская область — 1
Республика Бурятия — 1
Республика Саха (Якутия) — 1
Магаданская область — 1
Сахалинская область — 1
За весь период по России умерло 45 893 человека.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 81,5 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 543 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 548 тыс. 957 человек.
Источник: стопкоронавирус.рф