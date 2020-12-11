+28 585 новых случая заражения коронавирусом за сутки на 11 декабря в России

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 26 171 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 26 171 человек

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 28 585 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 4600 (16,1%) без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Чукотский автономный округ 0%

2. Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл 0,6%

3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Оренбургская область, Новосибирская область 0,7%

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 597 711 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 26 171 человек:

Москва — 5920

Санкт-Петербург — 2380

Московская область — 839

Архангельская область — 631

Ленинградская область — 578

Воронежская область — 486

Нижегородская область — 420

Свердловская область — 405

Республика Саха (Якутия) — 399

Мурманская область — 391

Кировская область — 391

Тверская область — 390

Красноярский край — 390

Тюменская область — 377

Республика Карелия — 373

Хабаровский край — 354

Пермский край — 352

Республика Коми — 350

Ульяновская область — 347

Республика Бурятия — 328

Самарская область — 318

Ростовская область — 305

Республика Северная Осетия - Алания — 301

Омская область — 295

Ханты-Мансийский автономный округ — 284

Белгородская область — 266

Забайкальский край — 263

Волгоградская область — 261

Ярославская область — 250

Ямало-Ненецкий автономный округ — 247

Иркутская область — 244

Амурская область — 238

Орловская область — 236

Курская область — 230

Псковская область — 219

Кемеровская область — 219

Новосибирская область — 216

Сахалинская область — 214

Алтайский край — 212

Брянская область — 204

Томская область — 203

Приморский край — 199

Карачаево-Черкесская Республика — 197

Саратовская область — 194

Республика Крым — 192

Калининградская область — 189

Рязанская область — 186

Ставропольский край — 181

Ивановская область — 180

Республика Хакасия — 179

Оренбургская область — 178

Владимирская область — 163

Новгородская область — 163

Тульская область — 162

Калужская область — 156

Костромская область — 148

Вологодская область — 137

Краснодарский край — 129

Кабардино-Балкарская Республика — 127

Удмуртская Республика — 121

Пензенская область — 117

Камчатский край — 114

Астраханская область — 110

Севастополь — 110

Курганская область — 110

Смоленская область — 108

Республика Башкортостан — 104

Липецкая область — 103

Республика Татарстан — 98

Республика Тыва — 92

Республика Мордовия — 81

Республика Алтай — 80

Республика Адыгея — 77

Республика Дагестан — 70

Республика Чувашия — 45

Республика Марий Эл — 41

Республика Ингушетия — 40

Республика Калмыкия — 37

Магаданская область — 37

Челябинская область — 30

Чеченская Республика — 24

Тамбовская область — 21

Еврейская автономная область — 11

Чукотский автономный округ — 4

За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 059 840 человек.

За последние сутки подтверждено 613 летальных случаев:

Москва — 77

Санкт-Петербург — 69

Московская область — 29

Воронежская область — 28

Ростовская область — 26

Челябинская область — 19

Белгородская область — 17

Архангельская область — 17

Пермский край — 17

Свердловская область — 17

Красноярский край — 16

Нижегородская область — 15

Республика Хакасия — 14

Ивановская область — 13

Иркутская область — 13

Алтайский край — 11

Ульяновская область — 10

Тульская область — 9

Вологодская область — 9

Краснодарский край — 9

Владимирская область — 8

Омская область — 8

Мурманская область — 7

Республика Крым — 7

Ставропольский край — 7

Удмуртская Республика — 7

Республика Чувашия — 7

Оренбургская область — 7

Самарская область — 7

Новосибирская область — 7

Саратовская область — 6

Тюменская область — 6

Ханты-Мансийский автономный округ — 6

Астраханская область — 5

Волгоградская область — 5

Севастополь — 5

Томская область — 5

Липецкая область — 4

Смоленская область — 4

Приморский край — 4

Костромская область — 3

Курская область — 3

Ярославская область — 3

Республика Дагестан — 3

Республика Татарстан — 3

Пензенская область — 3

Курганская область — 3

Ямало-Ненецкий автономный округ — 3

Кемеровская область — 3

Калужская область — 2

Орловская область — 2

Рязанская область — 2

Тамбовская область — 2

Тверская область — 2

Республика Карелия — 2

Кабардино-Балкарская Республика — 2

Республика Башкортостан — 2

Республика Марий Эл — 2

Республика Алтай — 2

Хабаровский край — 2

Псковская область — 1

Республика Мордовия — 1

Кировская область — 1

Республика Бурятия — 1

Республика Саха (Якутия) — 1

Магаданская область — 1

Сахалинская область — 1

За весь период по России умерло 45 893 человека.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 81,5 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 543 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 548 тыс. 957 человек.

Источник: стопкоронавирус.рф