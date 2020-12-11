Силовые опоры освещения – назначение, применение, изготовление

Силовые опоры освещения применяют при монтаже наружных осветительных систем в различных населенных пунктах и для прокладки линий электротранспорта.



Силовая опора освещения

Силовые опоры освещения применяют при монтаже наружных осветительных систем в различных населенных пунктах и для прокладки линий электротранспорта. Они выполняют следующие функции:

Служат основой для установки прожекторов и светильников, которые обеспечивают видимость в непогоду и в темноте, и безопасность передвижения.

Используются для подвеса воздушных кабелей (СИП).

Востребованы при монтаже низковольтных линий электропередач, напряжение которых составляет 0,4 кВ.

Типоразмер опорных конструкций подбирают с учетом назначения, места установки и условий эксплуатации.

Виды и особенности конструкции

Ассортимент силовых опор освещения включает несколько вариантов:

Контактной сети, граненые и круглые конические.

Круглые и граненые конические силовые, фланцевые и прямостоечные.

Опоры представляют собой полые оболочки с одним продольным швом и сечением в форме круга или восьмигранника. Благодаря такой конструкции ствол имеет сравнительно небольшой вес, который упрощает транспортировку и позволяет снизить затраты на доставку и установку.

В верхней части опор закрепляют элементы для фиксации воздушного кабеля и кронштейны для установки светильников и прожекторов. Внизу расположен лючок, который предназначен для выполнения технического осмотра и ремонтных работ.

Технология изготовления

Силовые опоры изготавливаются из листовой стали, которая устойчива к механическим деформациям и воздействию климата. С помощью высокотехнологичных прессов и сварки под флюсом или в среде CO 2 металлу придают нужную форму и соединяют заготовки по высоте продольным швом.

Для защиты от влаги и агрессивных веществ металлоконструкции подвергают обработке по ГОСТ 9.307-89. Полученное цинковое покрытие предохраняет сталь от появления коррозии.

Достойное качество по выгодным ценам

Компания «АМИРА» занимается изготовлением и продажей силовых опор освещения, которые отличаются продолжительным сроком службы и могут использоваться в I-VII ветровых районах. Металлоконструкции соответствуют требованиям ПУЭ, ФЗ №384 и ТР ТС 014/2011. У нас можно купить силовые опоры освещения разных типоразмеров высотой от 7 до 14 м по выгодным ценам. Для них характерно следующее: