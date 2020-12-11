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Ремонт квартиры для курильщика – как убрать запах и следы дыма

16:06 11.12.2020
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Курение не случайно считается вредной привычкой – никотин «убивает» легкие и навсегда остается в клетках организма.

Ремонт квартиры для курильщика – как убрать запах и следы дыма?

Курение не случайно считается вредной привычкой – никотин «убивает» легкие и навсегда остается в клетках организма. Въедливость дыма легко оценить по квартире, в которой живут курильщики – от неприятного запаха очень трудно избавиться. Аналогичная проблема подстерегает и погорельцев – людей, у которых произошел пожар или задымление, оставившие после себя шлейф непередаваемого запаха.

6 народных средств для борьбы с неприятным запахом в квартире

Самый простой способ убрать неприятные запахи в квартире – воспользоваться народными средствами, доказавшими свою эффективность:

  • смочите полотенца водой или слабым раствором уксуса, развесьте их в помещении на несколько дней (должны оставаться влажными);
  • подожгите лавровые листы и окуривайте ими квартиру;
  • разложите кофейные зерна в вазочках по всей квартире и подождите 2 недели;
  • нарежьте кожуру цитрусовых фруктов и расположите на подоконниках;
  • почистите ковры и обивку мягкой мебели ароматизированным шампунем для волос;
  • протрите все поверхности губкой, смоченной в растворе соды.

Благовония хороши для помещения, где запах не успел въесться в мебель и стены, они рекомендованы в качестве временной меры, например, при продаже квартиры и показе ее потенциальным покупателям.

Какой нужен ремонт квартиры, чтобы избавиться от запаха сигарет?

Дорогостоящие расходы на ремонт в квартире, где жил курильщик или произошло задымление, не требуются – достаточно провести косметическую отделку. Обязательно придется:

  • поменять настенное покрытие;
  • убрать старый текстиль и мебель;
  • освежить потолок – по углам видны желтые пятна от осевшего дыма;
  • прочистить вентиляцию;
  • провести генеральную уборку после демонтажа старых материалов.

Если в квартире используется линолеум и натяжные потолки, их тоже придется сменить – материалы быстро впитывают посторонние запахи. Наиболее пострадавшей является та комната, в которой курили, поэтому сторонникам вредной привычки рекомендуется делать это в специально отведенном месте, в туалете или на балконе.

Что делать, если курят соседи, а дымом дышит ваша семья?

Еще одна проблема жильцов МКД – курящие соседи, дым от которых затягивает жильцам других квартир. Запретить другим людям курить у себя дома не удастся – можно попробовать мирно договориться. Если достичь компромисса не удалось, установите вытяжку в санузле, остеклите и заделайте щели на балконе, включите кондиционер, чтобы не открывать окна в теплую погоду.

Народные рецепты не помогут избавиться от запаха в прокуренной квартире – убрать следы гари и дыма способен только полноценный ремонт. Обратитесь в СК «Ляпота» на портале https://lyapota.pro/ и закажите профессиональную отделку с бесплатным выездом замерщика. Работаем по договору и выполняем ремонт квартир в Москве с гарантией на 1 год – честно, без рисков и обмана.

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