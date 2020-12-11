Пандемическая торговля и тренды в экономике в 21 году

Уже в начале карантина, то есть в конце марта, 38% интернет-пользователей заявили, что приобрели через интернет самое необходимое, в том числе продукты питания, лекарства и чистящие средства.

Электронная коммерция перешла на шестую передачу

Уже в начале карантина, то есть в конце марта, 38% интернет-пользователей заявили, что приобрели через интернет самое необходимое, в том числе продукты питания, лекарства и чистящие средства. Это число стало неожиданностью, тем более что упомянутая категория (повседневные покупки) обычно отставала от других, когда дело касалось оцифровки. Между тем выяснилось, что люди, вынужденные изменить свои покупательские привычки, могут очень быстро адаптироваться к новой ситуации - планировать покупки, делать заказы заранее и отказываться от выбора фруктов, овощей и мяса в реальной жизни. Кроме того, в конце мая 72% пользователей интернета подтвердили, что делают покупки в интернете. Это на 15% больше по сравнению с маем 2019 года, Это в три раза больше, чем годом ранее (2019/2018). более того, частота покупок осталась прежней, а процент людей, указывающих, что их онлайн-покупки, по крайней мере, такие же или даже более высокие по стоимости, чем в офлайн-сфере, увеличился. Это означает, что новые электронные потребители не боятся тратить больше. Похоже, они миновали стадию беспокойства, которое давно сопровождает интернет-пользователей, совершающих покупки в интернете.

Потребители пропустили несколько этапов оцифровки.

Настоящий кризис появится к концу года, о чем рассказывает Роман Шпаков из компании QBF. За последние пять лет популярность покупок наложенным платежом(которые поначалу считались самыми безопасными, поскольку они заставляют электронные магазины доставлять товары быстрее) систематически снижалась, а количество переводов - сначала традиционных, затем быстрых выросло. Потребители быстро привыкли

к новым решениям, но темп с которым это происходило никогда не был таким быстрым. Аналогичные изменения коснулись используемых форм доставки, где за пять лет самовывоз в почтоматы стал таким же популярным, как курьерские посылки. что удивительно, в этом году - несмотря на огромное количество новых людей, которые были вынуждены покупать в электронной коммерции только из-за пандемии - наиболее популярными способами оплаты являются быстрые переводы, а доставки - почтоматы. Похоже, новые клиенты сразу воспользовались этими современными решениями.

В гонке самых популярных категорий покупок возникла путаница.

В течение многих лет самыми популярными категориями покупок в электронной коммерции были электроника, мода и красота, которые время от времени только менялись местами на подиуме. В этом году категория "еда" оказалась вороной лошадью гонки. 14% интернет-пользователей и 35% онлайн-покупателей ранее начали покупать товары fmcg онлайн. Более того, бренды в этой категории усвоили урок, и процент потребителей, оценивающих свой уровень удовлетворенности покупками и доступностью продуктов питания в интернете, увеличился с 41% до 71% всего за два месяца. Ключевые электронные категории также выиграли от пандемии. На рост онлайн-покупок, в контексте угрозы вирусов, в модных товарах, электронике, косметических товарах или предметах интерьера указывают от 1/5 до 1/4 интернет-пользователей. набирают популярность и относительно новые электронные услуги.

Повышена чувствительность к цене.

В последние годы потребители постепенно перестают обращать внимание на цену с точки зрения дешевизны продуктов и придают все большее значение выгодным предложениям от известных и уважаемых брендов, которые гарантируют хорошее качество по выгодной цене, то есть разумную покупку. В этом году наибольшее количество решений в электронной коммерции было принято при сравнении цен и анализе информации об акциях. Кроме того, 47% интернет-пользователей заявляют, что их покупки в целом стали более разумными. С другой стороны, четверть потребителей говорят, что когда пандемия закончится, они выполнят все приостановленные планы. Вне зависимости от того, каким он будет, на многие покупки обязательно повлияют цены и акции.

Путь к покупкам упростился.

За последние пять лет потребители открыли новые каналы покупки. В 2019 году 56% интернет-пользователей использовали как минимум два таких канала в процессе последней покупки, то есть они начали искать продукт в интернете и совершили покупку в автономном режиме, или наоборот.